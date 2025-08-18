Calcio a 5: Serie C1. L’Atletico Monreale sfiora l’impresa, ma l’Agrigento Futsal vince di misura

La banda Sciortino si ferma sul più bello ad una sola rete dagli avversari: 5-4 il punteggio finale

AGRIGENTO, 14 dicembre - Ancora a mani vuote l’Atletico Monreale dopo la penultima gara del girone di andata del campionato di Serie C1.

I monrealesi, dopo la giornata di riposo, sono stati protagonisti di una bella gara sul parquet dell’Agrigento Futsal. Il risultato però non sorride ai ragazzi di mister Sciortino, che si arrendono sul punteggio di 5-4 a sfavore contro una delle corazzate del campionato.

Pronti via, e la gara si mette subito male per Macaluso e compagni. La doppietta del talentuoso giocatore straniero Jordi Saad incanala la gara in un binario preferenziale per i padroni di casa. Gli ospiti reagiscono però, alla metà del primo tempo, con il gol che dimezza lo svantaggio firmato Sgarlata, servito dal debuttante Salvo Martinez (alla prima gara con la maglia dell’Atletico).

I “colchoneros” spingono per trovare la rete del pareggio e, quando mancano 7 minuti alla fine della prima frazione, con un siluro di Baucina riescono a regolare i conti: una gioia effimera, che dura solo qualche secondo. Il tempo che impiega Jordi Saad a trovare nuovamente la via del gol e firmare una tripletta prestigiosa, che riporta avanti i suoi.

Le emozioni del primo tempo non sono ancora terminate, perché l’Atletico troverà anche la rete del nuovo equilibrio: Marino ferma il contropiede di Saad, tira in porta e viene stoppato dal portiere avversario. Sulla ribattuta si avventa Macaluso che, rispedendo in area il pallone, troverà la deviazione decisiva di Tabla che batte il suo stesso portiere e rimetterà tutto in parità.

Il secondo tempo si apre con un assolo dell’Agrigento: i padroni di casa spingono e, al quinto di gioco, trovano la rete con la ribattuta finale di Pedro Manzaneda su un tiro del solito Saad, stoppato da Rinicella in maniera non definitiva.

A sei minuti dalla fine, l’Atletico Monreale è ancora vivo: la rete del pareggio nasce dal puro istinto di Roberto Macaluso, che trova la 100a gioia con la maglia monrealese grazie ad un recupero palla nella metà campo avversaria ed alla sua potenza balistica fuori dal comune, con un siluro che si incastona alle spalle del portiere avversario. La beffa per i normanni, purtroppo, è però dietro l’angolo: qualche minuto dopo, a siglare la rete del definitivo 5-4 sarà capitan Franco per gli agrigentini, con il 13 libero di andare a calciare in porta nell’area di rigore avversaria.

L’Agrigento Futsal non fa sconti, l’Atletico Monreale cede il passo in campionato per l’ottava volta in stagione. Un passivo pericoloso che fa tentennare la società normanna, che sa però di aver dato tutto sul parquet agrigentino contro una delle squadre più forti del torneo. Settimana prossima, a Ficarazzi, la banda Sciortino chiuderà un complicato girone di andata nella sfida dal sapore di scontro diretto contro il San Vito Lo Capo.