Skip to main content
Miceli e Ganci studio
Ganci arredamenti
Ferreri
Casamento travel mobile

Calcio a 5: Serie C1. Ultima gara del 2025 per l’Atletico Monreale: domani a Ficarazzi arriva il San Vito Lo Capo

· Gabriele Rispetta · Calcio a 5

I “Colchoneros” vogliono agguantare tre punti che possono cambiare volto alla classifica

MONREALE, 19 dicembre - Ultimo capitolo di un anno di transizione per l’Atletico Monreale. I ragazzi di mister Sciortino cercheranno di recuperare terreno sfruttando al massimo la sfida contro il San Vito Lo Capo, fanalino di coda del campionato di Serie C1.

I sanvitesi, attualmente ultimi in classifica, hanno guadagnato solamente un punto nel corso delle prime 14 giornate di campionato. I “Colchoneros” hanno come obiettivo quello di chiudere al meglio il girone di andata e, contestualmente, anche il 2025.

I monrealesi hanno accolto, frattanto, quattro nuovi calcettisti nella propria squadra: oltre ai giovani Martinez, Prestigiacomo e Lombardo, torna aI piedi del Duomo il veterano Gianmario Fuschi, punta di diamante del calcettomercato dicembrino dell’Atletico Monreale.

Tempo di fondare nuovi presupposti per la restante parte della stagione per l’Atletico Monreale nell’ultima gara dell’anno contro la cenerentola del campionato, da non sottovalutare nonostante i numeri non siano dalla sua parte. Palla al centro domani sabato 20 dicembre alle ore 17:00 al PalaSampognaro di Ficarazzi: sarà disponibile la diretta streaming live dell’incontro sulla pagina Facebook della società normanna. A dirigere la gara saranno Davide Siracusa di Barcellona Pozzo di Gotto e Carmelo Galvano di Agrigento. Al cronometro il palermitano Francesco Salvatore Suriano.

 

Articoli correlati

Articoli correlati mobile

Miceli e Ganci studio
Casamento travel
Car Revision Service laterale
Amplifon piccolo

Un autogol al 90°

· Enzo Ganci · Editoriali

MONREALE, 18 agosto – Lo diciamo senza polemiche preconcette e con la franchezza con cui siamo abituati a parlare. Dare in affitto all’Inps i locali di villa Savoia è una scelta che non condividiamo.

Edizione locale

Rubrica

Rubrica