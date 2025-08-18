Calcio a 5: Serie C1. L’Atletico Monreale ruggisce: il San Vito si arrende nel finale

Un super Sgarlata (tripletta) le reti di Martines e Affaticato fanno tornare il sorriso a mister Sciortino

FICARAZZI, 21 dicembre - L’Atletico Monreale torna alla vittoria. Pomeriggio intenso ma che rilascia tanta adrenalina ai “Colchoneros”, che battono per 5-2 un mai domo San Vito Lo Capo.

Una gara tattica, fisica, che ha fatto intravedere un cambio di mentalità nei monrealesi, che fanno il regalo perfetto di compleanno per il loro mister, che ieri ha compiuto gli anni.

La partita si sblocca solamente nel finale di primo tempo: conclusione di Affaticato stoppata da Sgarlata in area, che ha la freddezza di scaricare in porta il pallone che vale il vantaggio.

Il San Vito non si disunisce: all’inizio della ripresa trova anche il modo di pareggiare i conti con Accardo, che sfrutta l’errore di Martines e deposita in gol la sfera. Proprio Martines, nuovo arrivato in casa normanna, rimedia all’errore facendosi trovare al centro dell’area di rigore da Sgarlata, segnando la rete del nuovo vantaggio Atletico.

Il San Vito rimedia alla metà della ripresa con la bordata da fuori area di La Rocca, che trova un non preciso Rinicella a difendere i propri pali. A tre minuti dal termine, i “Colchoneros” sembrano destinati ad un altro risultato deludente, ma il cuore dei ragazzi di mister Sciortino prevale e riescono ad inanellare tre reti di fila: due ad opera di Sgarlata, il primo con una conclusione da fuori e il secondo al termine di una azione di contropiede. Il punto finale lo inserisce la stoccata conclusiva di Affaticato, che a pochi secondi dal termine fissa il punteggio sul definitivo 5-2.

L’Atletico Monreale piega un ottimo San Vito Lo Capo, che mostra di non meritare l’ultimo posto in classifica. I “Colchoneros” tornano alla vittoria nel match conclusivo del 2025. Adesso bisognerà ricaricare le pile in vista del girone di ritorno, che inizierà giorno 10 gennaio 2026 con l’intensa sfida interna contro il Don Bosco Bonifato Alcamo, protagonista ieri di un big match contro il Palermo C5.