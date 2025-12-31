Calcio a 5: Serie C1. Inizia il girone di ritorno per l'Atletico Monreale: a Ficarazzi arriva il Don Bosco Bonifato

La formazione di mister Sciortino punta a migliorare il suo score in questa seconda parte di stagione. Palla al centro alle ore 18:30

MONREALE, 9 gennaio - Il 2026 dell'Atletico Monreale parte con un big match: a Ficarazzi, al PalaSampognaro, è atteso il Don Bosco Bonifato Alcamo.

La formazione trapanese, reduce dall'impegno di Coppa Italia C1, sconfitta in semifinale dal vincente Palermo C5, è una delle migliori della classe e punta ai tre punti anche nella trasferta contro i monrealesi.

I "Colchoneros", d'altro canto, sperano di ritornare sui propri passi dopo alcune settimane difficili, culminate con la vittoria interna di fine anno contro il San Vito Lo Capo. All'andata, il Bonifato ha inflitto una pesante sconfitta alla squadra di mister Sciortino, che ha tenuto botta ai biancoverdi per i primi 20 minuti, arrendendosi nella ripresa.

L'appuntamento è fissato, in via del tutto straordinaria, alle ore 18:30 di domani sabato 10 gennaio al PalaSampognaro di Ficarazzi. Dirigeranno l'incontro il signor Michele Merlino (Barcellona Pozzo di Gotto) e il signor Davide Gaglio (Palermo). Il cronometrista sarà il signor Gabriele Schiavo, anche lui della sezione di Palermo. Sarà possibile seguire l'incontro sulla pagina Facebook dell'Atletico Monreale.