Calcio a 5: Serie C1. Non c’è sorte per l’Atletico Monreale: un Bonifato corsaro vince nel finale

A Ficarazzi finisce 4-3 in favore degli alcamesi: decisivo l’ex Baucina

FICARAZZI, 11 gennaio - Un ottimo Atletico Monreale esce senza punti dalla gara del PalaSampognaro contro il Don Bosco Bonifato Alcamo.

I ragazzi di mister Sciortino comandano il match per la grande parte dell’incontro, per poi uscire sconfitti grazie alla rete nel finale dell’ex Baucina.

Resta la buona prestazione dei normanni, che hanno tenuto testa ad una delle squadre più talentuose del campionato, non meritando la sconfitta.

A riprova di ciò, dopo cinque minuti la gara vede già avanti i padroni di casa con due reti di scarto. Prima Sgarlata conclude un’azione corale degna di nota, poi il portiere Virruso batte il suo collega Azzarello, approfittando dell’uscita avventata dell’estremo difensore alcamese.

L’Atletico tiene botta per tutto il primo tempo, grazie anche ad un super Virruso, che deve arrendersi solamente a 15 secondi dalla fine della prima frazione, subendo gol a causa di una saetta di Ricotta.

L’Atletico parte nella maniera migliore anche nella ripresa con le magie di Lombardo, che dopo un palo riesce ad insaccare in gol dopo un’azione personale magistrale. Il Bonifato reagisce e trova in poco tempo i due gol che servono per pareggiare i conti con il bomber della squadra, Antonino Oliva. Prima un sinistro dalla distanza e poi una deviazione fortuita alla metà della ripresa: è tutto in equilibrio a Ficarazzi.

Quando la gara sembrava ormai terminare in parità, scoppia la polemica. Su una rimessa originariamente assegnata all’Atletico, poi concessa al Bonifato dopo una rettifica arbitrale, i biancoverdi battono velocemente e, Baucina, cogliendo impreparata la difesa avversaria, trova la rete dell’ex che decide il match.

Una beffa atroce per l’Atletico Monreale, che non riesce a trovare continuità dopo l’ultima vittoria in campionato. Per mister Sciortino non c’è da essere delusi: la strada intrapresa è quella giusta per poter togliersi tante soddisfazioni in questo girone di ritorno, già a partire dalla prossima gara in esterna contro il Palermo Futsal Club.