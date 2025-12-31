Calcio a 5: Serie C1. L’Atletico Monreale tenta il riscatto: sul sintetico del Tocha sfida al Palermo Futsal Club

Un vero e proprio scontro per la permanenza nella categoria tra le due compagini. Fischio di inizio domani alle 17

MONREALE, 16 gennaio - L’Atletico Monreale torna in campo in occasione della giornata numero 17 del campionato di Serie C1 di Futsal.

Il girone A è diventato sempre più una lotteria per i normanni, che domani avranno l’occasione per scappare dalle zone calde della classifica, cercando di ottenere punti pesanti in casa del Palermo Futsal Club.

La formazione palermitana, neopromossa nel campionato massimo regionale, è una lunghezza sopra i “colchoneros”. La squadra di mister Sciortino, nonostante sia sotto in classifica, è forte dei precedenti contro la società del presidente Pazzaglia: due vittorie e un pareggio tra Coppa e campionato.

La gara si terrà sul sintetico del Tocha Stadium, uno dei campi più iconici del calcetto palermitano. La gara contro I rosanero inizierà alle ore 17 di domani sabato 17 gennaio. Per mister Sciortino e uomini è l’occasione giusta per trovare ossigeno in questo complicato campionato di C1. Arbitri della sfida il signor Mattia Casotto della sezione di Ragusa e il signor Francesco Campione della sezione di Enna. Cronometrista la signora Maria Letizia Fasone della sezione di Palermo.