Calcio a 5: Serie C1. L’Atletico Monreale respira: vittoria al Tocha contro il Palermo Futsal Club

I biancorossi di mister Sciortino si impongono per 9-5 in una gara emozionante

PALERMO, 18 gennaio - Una vera e propria montagna russa, una gara emozionante e che ha cambiato verso più volte. Palermo Futsal contro Atletico Monreale è stato questo: il risultato, stavolta, sorride ai monrealesi che tornano a vincere.

Sul sintetico del Tocha, i normanni si impongono con il punteggio di 9-5 dopo una gara che ha cambiato spesso copione. Ad andare in vantaggio è subito la formazione rosanero con l’azione personale del giovane talento Nicchia, abile a saltare Virruso dopo un’incomprensione della difesa ospite. L’Atletico non si scompone e trova la forza per ribaltare: prima con l’inserimento corretto di Passannanti dopo uno scambio con Martines, poi con il contropiede firmato Sgarlata, creato dall’intuizione del portiere Virruso abile a trovare il 13 in velocità dopo aver parato un precedente tiro avversario.

Sembrava essersi messa sul binario giusto la gara per l’Atletico, ma il Palermo trova la forza per reagire. I rosa trovano il pareggio con il tiro di Lucchese, servito al centro da Louati dopo una reiterata azione. Poi Sujon viene imbeccato da Chinnici, abile a rubare il pallone a Sgarlata, e batte per la terza volta Virruso. Al Tocha, il Palermo mette nuovamente la freccia per il sorpasso.

Sul finale del primo tempo, però, il Palermo Futsal cade nel tranello del sesto fallo: tiro libero per Prestigiacomo, che non sbaglia con una precisione invidiabile. Il 3-3 dura pochi secondi: è di nuovo Passannanti a mettersi nelle condizioni di andare a tiro, servito da Marino, battendo nuovamente Sammartino e portando il punteggio sul 4-3 per i Colchoneros.

Prima del duplice fischio del duo arbitrale la gara vede cambiare più volte punteggio: prima la staffilata di Affaticato che fa andare in fuga l’Atletico con il gol del 5-3, poi la reazione rosanero con il solito Sujon, servito nuovamente al centro dopo una sua scodellata in profondità per Gennaro versione assistman.

Il secondo tempo parte con le due squadre un po’ più in trincea: a sbloccare il tabellino per la ripresa ci pensa Gennaro, che scavalca Virruso con un tocco sotto su rilancio del proprio portiere. Il pareggio rosanero coincide con un all-in degli uomini di mister Gentile, che però si scontrano con la difesa monrealese e con il portiere biancorosso.

La sliding door della gara arriva alla metà della ripresa: azione continua del Palermo Futsal, che con Gennaro ha la palla del 6-5. Virruso salva sulla linea un tiro non preciso del giocatore avversario e fa partire il contropiede: sugli sviluppi di esso, l’Atletico Monreale - cinico - trova il gol del vantaggio con Martines.

Da qui, i padroni di casa cedono il passo e i monrealesi ci credono di più, trovando le reti della sicurezza nel finale nuovamente con Passannanti e Sgarlata, oltre che con la rete dalla sua area di porta dell’estremo difensore Virruso (alla seconda gioia personale consecutiva).

L’Atletico Monreale affina ciò che era mancato nelle ultime settimane: voglia di crederci e fortuna nei momenti topici, oltre che la dose di cinismo che caratterizza le grandi squadre. Batte un ottimo Palermo Futsal che ha venduto cara la pelle fino all’ultimo in una gara emozionante. La carica di adrenalina ed entusiasmo servirà alla banda Sciortino in vista del prossimo impegno interno contro la Merlo.