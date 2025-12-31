Calcio a 5: Serie C1. L'Atletico Monreale alla ricerca dello sprint giusto: al PalaSampognaro sfida alla Merlo C5

I "colchoneros" cercano punti pesanti per scappare dalla zona calda della classifica. Appuntamento alle ore 17

MONREALE, 23 gennaio - Dopo la convincente vittoria sul campo del Palermo Futsal Club, all'Atletico Monreale servono punti e continuità di risultati per scappare dalla zona playout.

I monrealesi, forti del fattore campo al PalaSampognaro di Ficarazzi, cercheranno di portare a casa la vittoria contro la Merlo C5.

La sfida del sabato di futsal sarà foraggiata da tanti ex: diverse "gare all'interno della stessa gara" che illumineranno il palazzetto ficarazzese. Dall'estremo difensore palermitano Tripoli (passato a dicembre alla Merlo) agli acquisti del presidente Vaglica, Prestigiacomo e Lombardo, che hanno dato nuova linfa al reparto offensivo normanno.

Entrambe le squadre sono invischiate nella lotta per non retrocedere: l'Atletico Monreale è ai limiti della zona calda, 10° con 17 punti in saccoccia, mentre la Merlo è sotto di due posizioni, pericolosamente nella quartultima casella della graduatoria con 13 punti.

Una gara ad alta tensione dove ogni errore potrà risultare fatale. Appuntamento quindi alle ore 17:00 al PalaSampognaro di Ficarazzi. Arbitri della sfida: il signor Pietro Pantè della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto e il signor Salvatore Panarello della sezione di Messina. Al tabellone del cronometro sarà impiegato il signor Davide Grasso della sezione di Palermo.