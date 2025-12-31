Skip to main content
Zuccaro
Calcio a 5: Serie C1. Atletico Monreale, ecco chi sei! Merlo C5 battuta 6-1

· Gabriele Rispetta · Calcio a 5

Gli uomini di mister Sciortino proseguono il loro periodo positivo con una vittoria fondamentale

FICARAZZI, 25 gennaio - Il pomeriggio che ci voleva per l’Atletico Monreale. I ragazzi di mister Sciortino confermano l’ottimo periodo di forma, battendo per 6-1 la Merlo C5.

Una prova ordinata per i monrealesi, in una gara dalle due facce: un primo tempo privo di rischi e colmo di analisi tattica, ed un secondo dove le due squadre non si sono risparmiate. A trionfare, alla fine, sono Sgarlata e compagni che si portano a casa tre punti pesantissimi.

Come detto qualche riga fa, la gara del PalaSampognaro ha vissuto due vite differenti nel corso delle due frazioni. La prima è stata ricca di tatticismi, con le due squadre impegnate a studiare l’altra. L’intensità al centro del campo non è mancata, ma a latitare sono state le occasioni da gol. A 5 secondi dalla fine, però, la giocata se la inventa Gioacchino Passannanti, che mette sul secondo palo un pallone che Marino deve solamente accompagnare in gol.

Il gol a fine primo tempo dà la carica in più all’Atletico Monreale per affrontare il secondo tempo. I primi cinque minuti della ripresa vedono i normanni ricchi di grinta per cercare di confermare il vantaggio maturato al termine della prima frazione. Il protagonista è ancora Gioacchino Passannanti con una doppietta in pochi secondi: prima con una giocata personale, poi ricevendo un cioccolatino da Sgarlata. Per quanto può, prova ad opporsi il portiere avversario Tripoli, ex della gara come La Spisa e l’allenatore della Merlo, Massimo Gallo (espulso a cavallo tra primo e secondo tempo).

Proprio La Spisa tenta di riaprire la gara, battendo Virruso e fissando il punteggio sul 3-1 poco dopo il secondo gol di Passannanti. Ma l’Atletico dimostra di essere maturato, di aver imparato dalle lezioni delle precedenti settimane: con calma e lucidità, riprende il polso della gara e la amministra fino al termine, aumentando anche il vantaggio accumulato.

Sale in cattedra l’immortale Gianmario Fuschi: su un rilancio del portiere, il 9 normanno ha l’idea elettrizzante di colpire di testa e bucare Tripoli. Il 4-1 spezza le gambe ai palermitani, mentre fa spiccare il volo ai monrealesi. La Merlo prova il tutto per tutto, ma si sbilancia e concede il fianco agli avversari: prima Lombardo sigla il 5-1, poi tocca anche a Martines iscriversi al match con il contropiede del 6-1. La rete del definitivo 7-1 è a firma, nuovamente, di Fuschi che trafigge il portiere avversario con una delle sue rasoiate.

Finisce così a Ficarazzi: un Atletico Monreale in pompa magna trova la seconda vittoria consecutiva e si allontana dalla zona retrocessione, inguaiando ancora di più la Merlo, meritatamente sconfitta dalla banda Sciortino. Adesso i normanni avranno l’arduo compito di preparare l’atteso derby contro il Pioppo Futsal.

