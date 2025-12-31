Calcio a 5: Serie C1. Derby d’orgoglio tra Pioppo Futsal ed Atletico Monreale

Palla al centro domani alle ore 18 al PalaDonBosco

MONREALE, 29 gennaio - Non saranno solo 40 minuti quelli che vedranno opposte tra loro due realtà del nostro territorio, dalla storia e dall’eredità differente, ma entrambe vanti della nostra comunità.

La gara valida per la 4ª giornata di ritorno del campionato di Serie C1 di Calcio a 5 vedrà battersi per tre punti Pioppo Futsal e Atletico Monreale. Un derby d’orgoglio, che può essere lo slancio giusto o il punto di non ritorno per entrambe le formazioni. Dovrà dare il meglio di sé l’Atletico Monreale: dopo tre vittorie nelle ultime quattro giornate, i “Colchoneros” si sono allontanati dalla zona rossa della classifica. Il Pioppo, intanto, è nelle parti nobili della graduatoria e conquistare la vittoria nel match contro i cugini potrebbe proiettarli sempre di più in zona playoff.

Tanti ex da una parte e dall’altra: nei gialloverdi figurano il giovane Quinario e, soprattutto, Francesco Lo Giudice, colonna dell’Atletico dalla sua fondazione fino alla passata stagione. A guidare i “Colchoneros” , invece, c’è ancora mister Sciortino, condottiero del Pioppo nella passata stagione culminata con la vittoria del campionato di C2.

Ed è questo che dovrà caricare ancora di più i normanni: vincere contro i cugini del Pioppo Futsal darebbe lo slancio perfetto per tornare nelle parti alte della classifica. Ma soprattutto, evidenzierebbe in maniera inequivocabile la maturità mentale e fisica che i monrealesi hanno conquistato nelle ultime settimane, di rivoluzione e di ripresa dopo un inizio di stagione complicato.

L’Atletico Monreale è più vivo che mai: ma adesso c’è un ostacolo gigante da sorpassare - per il valore della rosa, e per la caratura del significato che solo certi match possono vantare. La gara, trasmessa sui canali social della società, sarà disputata sul parquet del PalaDonBosco a partire ore 18. Dirigeranno la sfida i signori Vincenzo Cambria e Davide Grasso della sezione di Palermo, così come il cronometrista Massimiliano Matteo Godino.