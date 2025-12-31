Calcio a 5: Serie C1. Spettacolo e gol nel Derby di Monreale, tra Pioppo Futsal ed Atletico Monreale vince l’equilibrio

Come all’andata la gara termina sul 4-4: una montagna russa di emozioni al PalaDonBosco

PALERMO, 1 febbraio - Come all’andata, finisce 4-4. Un tempo a squadra: prima meglio il Pioppo, poi fa faville l’Atletico Monreale. Termina in parità il secondo storico derby del nostro territorio, un’altra volta una gara spettacolare dove a vincere è l’equilibrio ed il divertimento.

Nella prima frazione ad avere la meglio è il Pioppo Futsal, che riesce a incanalare il match sul binario giusto grazie alla rete di Francesco Lo Giudice dopo soli due minuti. L’Atletico Monreale reagisce al gol dell’ex grazie al guizzo di Lombardo, ma si rintana dietro sotto i colpi dei gialloverdi. Solo un gigantesco Virruso evita il peggio nella prima frazione, dove comunque i pioppesi riescono a trovare altre due reti: prima con Christian Calvaruso e poi con una cavalcata centrale di Christian Ferrara.

La ripresa si riapre con un Atletico Monreale più coraggioso, che però è disattento su uno schema da corner degli uomini di mister Basile, dove è sempre Calvaruso ad avere l’ultima parola e a battere Virruso.

Poi, però, si accende qualcosa nella banda Sciortino: l’Atletico Monreale prende coraggio e, interpretando in maniera perfetta la ripresa, ribalta la gara. Poco dopo il 4-1 gialloverde, Sgarlata raccoglie un pallone nell’area avversaria e trafigge Marineo, portando di nuovo a 2 le reti di distacco tra le due squadre.

Sempre Sgarlata, a 7 minuti dal termine, raccoglie un lancio di Lombardo e scrive nuovamente il suo nome nel tabellino, avvicinando l’Atletico al pareggio con la sua doppietta. I normanni continuano a crederci e, quando i tre punti sembravano diretti verso Pioppo, i gialloverdi commettono il sesto fallo della gara: grazie al tiro libero di Massimiliano Prestigiacomo, a 5 secondi dalla fine, i “Colchoneros” trovano il pareggio.

Ancora 4-4, come all’andata: ancora una gara piena di emozioni, gol incredibili e calcetto alla sua più pura definizione. La brillantezza dei gialloverdi del Pioppo Futsal del primo tempo ha fatto spazio, nella ripresa, ad un Atletico Monreale schiacciasassi e determinato a uscire quantomeno con il punto dalla gara del PalaDonBosco.

Al netto delle polemiche arbitrali e della tensione agonistica, bisogna solo fare i complimenti alle due realtà di Futsal del nostro territorio che stanno dicendo la loro nel campionato di Serie C1.

Per l’Atletico Monreale ora è prevista la sfida contro il Giudecca Futsal per uscire definitivamente dalla zona calda della classifica. Per il Pioppo Futsal, invece, l’occasione sprecata contro i cugini deve trasformarsi in benzina per la prossima sfida contro il temibile Agrigento Futsal.