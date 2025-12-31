Calcio a 5: Serie C1. Passo indietro per l’Atletico Monreale: il Giudecca vince 10-5 a Ficarazzi

Colchoneros distratti e poco cinici: nell’anticipo del venerdì a sorridere sono i trapanesi

FICARAZZI, 7 febbraio - Serata da dimenticare per l’Atletico Monreale, travolto in casa dal Giudecca Futsal. Dopo un primo tempo equilibrato, i trapanesi prendono il largo nella ripresa.

Gara piena di gol sin dai primi minuti: sblocca il punteggio dopo pochi secondi il giocatore del Giudecca Carbo, con un mancino che trafigge Virruso. Poco dopo arriva la risposta dell’Atletico Monreale, con la rete di Marino servito sul secondo palo da Passannanti. Il ping-pong tra le due squadre continua nel corso della prima frazione: prima il nuovo vantaggio dei trapanesi con Tuzzolino, poi la rete del secondo pareggio dei monrealesi con Sgarlata. Quindi il 3-2 momentaneo di Sapo, intervallato dal nuovo gol dei padroni di casa con la punizione perfetta di Prestigiacomo.

La prima frazione sembrava destinata a terminare sul pareggio, ma un errore in fase difensiva spalanca la porta all’ex Sanzo, che batte Virruso e riporta il Giudecca avanti. Un infortunio al dito al nuovo acquisto dei “Colchoneros” Cottone ferma il gioco per un attimo: ristabilita la calma, il numero 5 abbandona il campo ancora dolorante e la gara riprende con un’altra brutta sorpresa per i padroni di casa, con il 3-5 in contropiede di Carbo, abile a saltare Virruso e colpire.

L’Atletico Monreale ritorna in campo con la voglia di cambiare l’inerzia della partita, ma non riesce nel suo intento: il Giudecca toglie senso alla gara con le reti numero 6 e 7 della sua serata, prima nuovamente con Sanzo e poi con la deviazione decisiva in mischia di Gammicchia.

Sempre da una situazione di calcio piazzato, è Martines a trovare il momentaneo 4-7 monrealese con una conclusione imparabile per la difesa avversaria. Ma il dado ormai era tratto: il Giudecca difende bene il vantaggio, utilizzando anche il power play, e di rimessa e contropiede trova altre tre reti con Sanzo, Sapo e - in mezzo - anche una rete del portiere Piacentino, che ha sfruttato la porta lasciata sguarnita dalla difesa normanna, in procinto di utilizzare il quinto d’attacco per modificare, invano, le sorti della gara.

A pochissimo è servita la rete, su calcio di rigore, di Vincenzo Sgarlata. L’Atletico cade in casa: si impone per 10-5 un Giudecca Futsal ben costruito e che ha meritato la vittoria. Mister Sciortino tenterà di recuperare i suoi, soprattutto a livello mentale, per la prossima complicatissima gara in casa della capolista Akragas.