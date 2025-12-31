Calcio a 5: Serie D. Il Futsal Club Monreale piega il Villaurea e vola in classifica

Finisce 5-4 per gli uomini di Sorrentino, sempre più leader del campionato

MONREALE, 7 febbraio – Finisce con una importantissima vittoria il match della 10* giornata del campionato di serie D di calcio a 5 del Futsal Club Monreale.

La squadra di Davide Sorrentino, giocando una una grandissima partita, batte il Villaurea per 5-4 e allunga in classifica sulla stessa a + 4, compiendo un passo importante verso il titolo.

Parte bene la squadra monrealese con la rete di Di Gristina fino alla fine del primo tempo. La ripresa inizia con il pareggio del Villaurea su errore di Costa, che pochi minuti dopo serve l’assist a Costantino per gol del 2-1. Il Monreale contiene e riesce ad andare sul 3-1 sempre con Costantino. Il Villaurea si fa sotto e segna il 3-2. Il Monreale non si piega e allunga ancora con Di Gristina. Il pressing finale del Villaurea porta al 4-3 e poi al 4-4 e tutto da rifare.

Ma i ragazzi di mister Sorrentino non demordono e Rosario Tarallo con un gol da centrocampo (il Villaurea stava giocando con il 5° di movimento) segna il gol finale del 5-4. Una partita stupenda con una cornice di pubblico incredibile nonostante la pioggia.

“Siamo contenti, stiamo lavorando bene da inizio anno e stiamo vedendo i frutti - dice Sorrentino - che continua: a giugno abbiamo ribaltato la società con uscite ed entrate, nessuno pensava che potevamo ripartire così e invece l’abbiamo fatto meglio di prima e adesso siamo lì in testa alla classifica e temuti da tutti. Naturalmente c’è tanto ancora da lavorare ma ci godiamo il momento e vogliamo restare lì sul gradino più alto”.