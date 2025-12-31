Skip to main content
Calcio a 5: Serie C1. Trasferta impegnativa per l’Atletico Monreale: normanni ospiti dell’Akragas

· Gabriele Rispetta · Calcio a 5

I ragazzi di mister Sciortino saranno ospiti della capolista. Calcio di inizio domani alle 17

MONREALE, 13 febbraio - Dopo la sconfitta interna contro il Giudecca Futsal, l’Atletico Monreale è chiamato alla trasferta più complicata del campionato.

La banda Sciortino, infatti, giocherà in casa dell’Akragas Futsal la gara valida per la 21a giornata del campionato di Serie C1. Agrigentini a punteggio pieno: non hanno fallito un colpo. Vengono anche dalla vittoria in casa del Palermo C5, che ha ipotecato la vittoria del campionato e la promozione in Serie B.

Intanto, però, l’Atletico Monreale non deve scoraggiarsi in anticipo: fare l’impresa in terra agrigentina significherebbe essere la prima squadra a strappare punti agli imbattibili di mister Fecondo. Per farlo, servirà la migliore versione dei “Colchoneros”, che negli scontri contro le big di solito si esaltano. Palla a terra alle ore 17 al PalaEgoGreen di Agrigento: dirigeranno l’incontro Andrea Firrarello di Acireale e Giovanni Alibrio di Siracusa. Cronometrista il signor Pietro Bennici della sezione di Agrigento.

 

