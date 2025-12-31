Calcio a 5: Serie C1. Il cuore dell’Atletico Monreale non basta: l’Akragas si impone per 4-2

I ragazzi di mister Sciortino hanno dato tutto, ma la capolista si impone ancora una volta

AGRIGENTO, 15 febbraio – L’Atletico Monreale esce sconfitto dal parquet del PalaEgoGreen di Agrigento, dove la Clamar Akragas Futsal si impone per 4-2 al termine di una gara intensa, combattuta e ricca di contenuti tecnici.

L’avvio di gara vede i padroni di casa partire con grande aggressività, imponendo ritmo e pressione alta. I ragazzi di mister Sciortino, inizialmente costretti sulla difensiva, subiscono il doppio vantaggio agrigentino frutto di due azioni rapide e ben costruite, firmate dal talento di Granata prima e Colore poi. Nonostante lo svantaggio, l’Atletico Monreale non si disunisce e, con il passare dei minuti, riesce a prendere le misure agli avversari, guadagnando campo e fiducia.

La reazione è concreta e meritata: prima Martinez, poi Passananti, ristabiliscono la parità con due reti che certificano la crescita dei rossoblù nel corso del primo tempo. Il 2-2 all’intervallo fotografa una gara equilibrata e aperta a ogni scenario.

Nella ripresa l’Akragas torna a spingere con continuità, costringendo l’Atletico Monreale a una lunga fase di sacrificio difensivo. In questo frangente si mette in grande evidenza Rinicella, protagonista di numerosi interventi decisivi che tengono in partita i suoi compagni.

La pressione costante dei padroni di casa, però, alla lunga produce i suoi effetti: prima il nuovo vantaggio agrigentino, poi la rete che chiude definitivamente l’incontro sul 4-2. Ancora una volta, i marcatori sono Granata e Colore che, nello stesso ordine, trovano entrambi la doppietta personale nel pomeriggio di San Valentino.

Nonostante il risultato, la prestazione dell’Atletico Monreale resta positiva sotto molti aspetti: contro la capolista e in un campo difficile, la squadra ha mostrato carattere, organizzazione e spirito di sacrificio, riuscendo a mettere in difficoltà una formazione costruita per vincere il campionato, nonostante le numerose assenze.

Da questa gara l’Atletico Monreale riparte consapevole del proprio valore e con la convinzione di poter affrontare con determinazione il prosieguo della stagione, trasformando le prestazioni in punti già dalle prossime uscite, che saranno due nell’arco di sette giorni: il 18 febbraio sarà in programma il turno infrasettimanale in serata in casa contro il Real Sports Cefalù, e poi sabato 21 i “Colchoneros” torneranno in campo al Tre Stelle di Palermo contro l’Oratorio San Vincenzo.