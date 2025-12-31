Calcio a 5, Serie C1. Turno infrasettimanale per l'Atletico Monreale: al PalaSampognaro sfida contro il Real Sports Cefalù

Dopo l'ottima prestazione in casa della capolista Akragas, la banda Sciortino è alla ricerca di punti importanti per la salvezza

MONREALE, 18 febbraio - L’Atletico Monreale torna in campo questa sera per un nuovo appuntamento del campionato di Serie C1, affrontando il Real Sports Cefalù in una gara di particolare importanza per il prosieguo della stagione.

Il match si disputerà alle ore 21:00 presso il PalaSampognaro di Ficarazzi, dove la formazione guidata da mister Sciortino cercherà di sfruttare il fattore campo per conquistare punti preziosi davanti al proprio pubblico. La squadra arriva all’incontro dopo pochi giorni dall'ultima gara contro la capolista Akragas, dove i "Colchoneros" sono usciti a testa altissima nonostante la sconfitta per 4-2.

Con l’obiettivo di dare continuità alle prestazioni e consolidare il proprio percorso in campionato, i monrealesi se la vedranno contro un avversario organizzato e competitivo come il Real Sports Cefalù, in una gara dove sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione e affrontare la gara con determinazione e compattezza.

L’Atletico Monreale è chiamato a una prova di maturità, consapevole dell’importanza di ogni singolo incontro in questa fase del torneo, dove il margine di errore si riduce e ogni punto può risultare decisivo. La società invita tifosi e appassionati a sostenere la squadra in una serata che si preannuncia intensa e ricca di contenuti sportivi.

Come detto prima, si parte alle ore 21:00 e la gara sarà visibile sui canali social del sodalizio monrealese. A dirigere l'incontro saranno Francesco Armanno ed Emilio Fardella della sezione di Palermo. Al cronometro, il signor Anuar Chouai, anche lui della sezione palermitana.