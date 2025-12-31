Calcio a 5: Serie C1. L’Atletico Monreale deraglia: il Real Sports torna alla vittoria

Finisce 4-2 per gli ospiti al PalaSampognaro: terza sconfitta di fila per mister Sciortino

FICARAZZI, 19 febbraio - Scivolone interno per l’Atletico Monreale al PalaSampognaro di Ficarazzi: il Real Sports Cefalù ritorna alla vittoria dopo ben nove sconfitte consecutive con una prestazione difensiva ottima, conclusa con un cinismo spietato nei momenti decisivi della gara.

Diverse statistiche della sfida sono a favore dell’Atletico Monreale, ma alla fine il punteggio sorride ai cefaludesi. Nel primo tempo i padroni di casa mantengono il pallino del gioco e si infrangono spesso sul portiere ospite D’Anna. A 5 minuti dalla fine del primo tempo è stata la corsa lungolinea di Vitrano a sbloccare la gara, abile a sgusciare via dalla pressione normanna sulla fascia destra e a superare Virruso con un tocco sotto.

Alla ripresa del gioco dopo l’intervallo, l’Atletico Monreale parte fortissimo e il Real Sports Cefalù va in confusione. In un tentativo di reazione, gli oronero perdono palla e regalano un contropiede a Sgarlata e Lombardo, autore della rete del pareggio a porta sguarnita.

Tutto sembrava mettersi nella condizione perfetta per l’Atletico Monreale, ma i rischi corsi sono troppi e a pagarla è proprio la squadra di mister Sciortino: da calcio di punizione e dopo un’azione in contropiede, il Real Sports sorride con due reti in rapida successione di Cirrincione. Gli under normanni provano a dare frizzantezza all’azione dei padroni di casa, che riducono lo svantaggio con il bolide di Prestigiacomo.

La gara, però, scoppia a 4 minuti e 40 secondi dal termine: un contrasto tra Affaticato ed il portiere avversario D’Anna fa accendere la miccia dell’agonismo e dalla ressa che ne consegue l’Atletico ne esce a pezzi: il duo arbitrale estrae tre rossi ai danni dei monrealesi. Prestigiacomo (che ha avuto un acceso dibattito con l’altro 10 Vitrano - espulso anche lui), Cottone e Virruso (entrambi espulsi per proteste).

Si configura un inusuale 3 vs 4 (Prestigiacomo, Virruso e Vitrano erano in campo, mentre Cottone stazionava in panchina): a far tornare la parità numerica è stato Cirrincione che, sfruttando l’uomo in più, ha segnato il definitivo 4-2.

L’Atletico Monreale ci prova, ma invano. Continua a sbattere su un fenomenale D’Anna che si porta a casa la palma di migliore in campo. I normanni escono sconfitti per la terza volta di fila, rimanendo invischiati (seppur a distanza di qualche lunghezza) nella lotta per mantenere la categoria. Obiettivo voltare pagina nella prossima impegnativa trasferta contro l’Oratorio San Vincenzo, in programma al Tre Stelle sabato prossimo.