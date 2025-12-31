Calcio a 5: Serie C1. Atletico Monreale, momento complicato: si dimette mister Sciortino. E domani c'è l'Oratorio San Vincenzo

Ufficiali le dimissioni del tecnico dopo l'ultima gara. Monrealesi chiamati a reagire domani alle ore 19

MONREALE, 20 febbraio - Non c'è più tempo da perdere per l'Atletico Monreale. I "colchoneros", dopo tre sconfitte di fila, devono reagire nel prossimo impegno di campionato contro l'Oratorio San Vincenzo.

Una gara da affrontare con il massimo dell'intensità per cercare di portare a casa punti pesanti in ottica salvezza. Dopo le sconfitte contro Giudecca Futsal, Akragas Futsal e Real Sports Cefalù, è arrivata l'ufficialità: mister Sciortino non sarà più l'allenatore dell'Atletico Monreale. Il tecnico, come comunicato dalla società, ha optato per le dimissioni. Al suo posto, come traghettatore fino al termine della stagione, lavorerà Salvo D'Asta, già allenatore in seconda.

A prescindere da questa notizia shock, i monrealesi hanno l'obbligo di tornare a far muovere la classifica per evitare guai peggiori nel finale di stagione. Senza Prestigiacomo, Virruso e Cottone squalificati, la distinta dell'Atletico Monreale sarà risicata ma fornita di calcettisti pronti a cambiare le sorti del proprio campionato.

L'Oratorio San Vincenzo è una squadra affiatata con tanti giovani prospetti dal talento interessante. Partita a razzo nel corso di questa stagione, adesso abita a metà classifica, a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione. L'Atletico Monreale cercherà di avvicinarsi ancora di più ai palermitani (distanti 8 lunghezze in classifica, avendo 29 punti contro i 21 dei normanni), per vivere con più tranquillità questa seconda parte di stagione.

La gara sarà disputata ai Campi Tre Stelle di Via Inserra a Palermo. L'orario di inizio match è fissato alle 19:00 di domani sabato 21 febbraio. La partita sarà diretta dal duo arbitrale palermitano composto da Francesco Suriano e Davide Gaglio. Al cronometro, come nella gara contro il Real Sports, sarà presente Anuar Chouai della sezione di Palermo.