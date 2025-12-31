Calcio a 5: Serie C1. Atletico Monreale, la scintilla non arriva: l’Oratorio San Vincenzo si impone per 7-3

I “colchoneros” si svegliano tardi e perdono la quarta gara consecutiva

PALERMO, 22 febbraio - La sfida tra Oratorio San Vincenzo ed Atletico Monreale, valida per la 23a giornata del campionato di Serie C1, si conclude in modo amaro per i monrealesi, sconfitti nuovamente (7-3) e pericolosamente risucchiati nella lotta per non retrocedere.

L’Oratorio San Vincenzo dei giovani talenti riesce ad imporsi grazie ad un’ottima prima parte di gara, che comprende il primo tempo e la metà iniziale del secondo.

In questo largo frangente, i palermitani difendono egregiamente e sanno come trafiggere un Atletico rimaneggiato, privo fino a fine stagione di Prestigiacomo e Virruso (squalificati per 8 giornate per i fatti di mercoledì scorso contro il Real Sports) e che deve fare a meno anche di capitan Sgarlata e il neo acquisto Cottone (anche loro squalificati rispettivamente per 4 e 5 giornate).

Il parziale di questa parte di gara vede l’Oratorio andare nettamente avanti, con il punteggio che ha anche raggiunto il netto 6-0: apre le danze Fragale, poi Calisti mette il punto su un’azione costruita dal portiere di origini monrealesi Faraci. Assolo che continua con l’imbucata corretta di Giuliano che fa 3-0, seguito a ruota pochi secondi dopo dalla rete di Catanzaro che - con una serie di dribbling ubriacanti - chiude l’azione con il 4-0. A qualche secondo dalla fine di primo tempo arriva in contropiede il 5-0 firmato da Di Mariano, con il sesto gol di La Grassa che invece arriva a ripresa iniziata.

L’Atletico Monreale, guidato dal traghettatore D’Asta, ha una reazione di orgoglio: Affaticato diventa pivot e con una girata eccezionale buca Faraci per il primo gol di serata, seguito qualche minuto dopo dal tap-in di Marino a botta sicura. Terza rete normanna ad opera di Martines, più veloce di tutti ad arrivare sul pallone parato da Faraci in occasione del tiro di Affaticato.

I monrealesi cominciano timidamente a crederci, ma tutte le speranze vengono infrante dalla rete di Russo, che certifica il finale 7-3 in favore dei padroni di casa. Oratorio San Vincenzo che torna alla vittoria dopo settimane sfortunate, mentre per l’Atletico Monreale è crisi nera. Servirà una scossa nelle prossime gare per evitare di rischiare grosso nel finale di stagione. La prima reazione dovrà arrivare già sabato 28: a Ficarazzi, sono attesi gli 89ers - lanciatissimi verso le zone alte della classifica.