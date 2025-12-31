Skip to main content
Calcio a 5: Serie C1. Atletico Monreale, inizia il rush finale: domani gara interna contro gli 89ers

· Gabriele Rispetta · Calcio a 5

I palermitani sono la sorpresa della stagione: “Colchoneros” chiamati a reagire

MONREALE, 27 febbraio - Stiamo per entrare nella parte conclusiva del campionato e l’Atletico Monreale deve trovare il guizzo giusto per mettersi al sicuro.

 Il menù della prossima giornata del Girone A di Serie C1 prevede la gara tra Atletico Monreale e Palermo Futsal 89ers. I gialloblù sono tra le sorprese del torneo e hanno velleità da playoff. I monrealesi, d’altro canto, avevano ambizioni diverse e vogliono tramutare la frustrazione delle ultime settimane in forza extra per sovvertire il periodo negativo.

Appuntamento al PalaSampognaro di Ficarazzi alle ore 17:00 per l’appassionante sfida di Futsal: la gara sarà diretta dagli arbitri palermitani David Sparacello e Corrado Cosenza. Al cronometro Valeria Lupo, anche lei della sezione di Palermo.

 

Il 2025 va via: sarà un anno da non archiviare

· Enzo Ganci · Editoriali

MONREALE, 31 dicembre – Sarà molto difficile, anzi sarà forse impossibile, per la comunità monrealese, archiviare quest’anno come uno dei tanti. Come l’ennesimo che va in soffitta, tra gioie, dolori, rimpianti o speranze.

