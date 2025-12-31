Calcio a 5: Serie C1. Atletico Monreale, basta il corto muso! Battuti gli 89ers 7-6

Con un finale da brivido, i “Colchoneros” tornano alla vittoria

FICARAZZI, 1 marzo - Reazione d’orgoglio dell’Atletico Monreale nel weekend della 24a giornata del campionato di Serie C1. I “Colchoneros” si impongono per 7-6 al termine di una gara non adatta ai deboli di cuore contro il Palermo Futsal 89ers.

Una partita impossibile da pronosticare fino al fischio finale, un continuo batti e ribatti che ha entusiasmato il pubblico presente. Inizia l’Atletico con la rete di Martines, con il vantaggio dei padroni di casa che viene annullato dalla rete di Pennino di qualche istante dopo. Passano pochi secondi, ed è di nuovo Martines a cambiare volto alla gara, con il gol del 2-1. Stesso copione di poco prima, ma cambia l’attore principale: stavolta è Strongoli a fare 2-2.

La forza dell’Atletico Monreale risiede nella grinta e nel cuore dei suoi under ed in particolare di Passannanti, che spacca la partita con un rapido uno-due siglando una doppietta in pochi minuti. La gara rimane avvincente e gli 89ers non mollano: prima con Marra e poi ancora con Pennino superano Rinicella e agguantano nuovamente il pareggio.

È qui che l’Atletico Monreale prende in mano la situazione, e la banda degli under guidata da un indomabile Affaticato predispone un vantaggio di ben tre gol: il 5-4 è ancora di Passannanti servito perfettamente da Fuschi trova la tripletta, poi proprio Lombardo prima ed Affaticato poi trovano le reti che portano il punteggio sul 7-4.

Gli 89ers tentano l’assalto finale negli ultimi quattro minuti di gioco, diminuendo lo svantaggio con le marcature di Megna e dell’ex Mariolo. Ma non basta: anche grazie alle parate di un prodigioso Rinicella, i monrealesi tornano alla vittoria e staccano di ben 8 punti la zona calda della classifica.

Adesso, dopo una prestazione del genere, i “Colchoneros” di mister D’Asta non hanno intenzione di fermarsi: prossimo step la trasferta impegnativa di San Cataldo, contro la Vigor.