Calcio a 5: Serie C1. Atletico Monreale, serve l’ultimo sforzo: trasferta impegnativa in casa del Palermo C5

I “Colchoneros” hanno bisogno di fare risultato per ottenere la salvezza. Calcio di inizio alle ore 18:15

MONREALE, 20 marzo - Complicata e proibitiva, ma con la necessità incombente di fare punti pesanti: l’Atletico Monreale è ad un passo dalla salvezza, ma per mettere la firma prima del turno di riposo bisogna fare punti in casa del Palermo C5.

“Colchoneros” che vengono da un pareggio contro un’altra squadra di alto livello come l’Isola C5: far muovere ancora la classifica può portare i monrealesi a concludere anzitempo il discorso salvezza. Ritornano arruolabili Cottone e Sgarlata per mister D’Asta: due pedine fondamentali nello scacchiere normanno. Il Palermo C5 è attualmente secondo in classifica con 59 punti: ormai è irraggiungibile il primo posto di un Akragas ai limiti della perfezione, autore di un campionato leggendario.

All’Atletico Monreale, 25 punti in classifica, a 8 distanze dalla zona playout, servirebbe una vittoria per essere sicuro della permanenza nella categoria, oppure un pareggio ed un conseguente passo falso delle squadre che sono attualmente alle sue spalle, ovvero Giudecca, Real Sports e Merlo.

Se il presidente Vaglica e lo staff tecnico potranno festeggiare la terza salvezza consecutiva nella massima categoria regionale già questo sabato, lo scopriremo a partire dalle ore 18:15 al PalaDonBosco di Palermo, questo sabato 21 marzo. A dirigere l’incontro, che sarà visibile sulla pagina Facebook della società, ci saranno il signor Tullio Graziano della sezione di Ragusa e il signor Anuar Chouai della sezione di Palermo. Al cronometro, David Sparacello di Palermo.