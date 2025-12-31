Calcio a 5: Serie C1. Atletico Monreale a San Cataldo: domani con la Vigor in palio un pezzo di salvezza

La gara, posticipata a domenica, sarà fondamentale per le sorti del campionato dei normanni. Palla al centro ore 17
MONREALE, 7 marzo - Domenica atipica per l’Atletico Monreale. I “Colchoneros” giocheranno la gara contro la Vigor San Cataldo, valida per la 25a giornata. Tre punti che, se riportati verso la Sicilia Occidentale, saranno utilissimi in chiave salvezza.
Ancora in attesa dell’esito del ricorso per le squalifiche di Virruso, Cottone, Sgarlata e Prestigiacomo, la formazione guidata dal traghettatore mister D’Asta arriverà in terra nissena per trarre il massimo possibile da una delle trasferte più complicate del campionato.
La Vigor, vincente a Ficarazzi all’andata per 2-1, dista solo due punti dai monrealesi. Fare punti, per una delle due squadre, significherebbe agguantare al 99% la salvezza. Palla al centro al Pala Maira, alle ore 17 di domani 8 marzo. A dirigere la gara saranno Mattia Casotto di Ragusa e Giuseppe Malpasso di Siracusa. Al cronometro, Gabriele Bellio di Caltanissetta.
