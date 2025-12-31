Calcio a 5: Torneo delle Regioni. La Sicilia pronta a difendere il titolo Under 19 con due monrealesi alla testa

La spedizione isolana affidata al tecnico Daniele Sciortino e al capo delegazione Maximiliano Birchler

PALERMO, 12 marzo – La Sicilia si prepara a vivere da protagonista una nuova edizione del Torneo delle Regioni di calcio a 5, in programma dal 25 aprile al 1° maggio e che si svolgerà quest'anno nel Lazio.

Appuntamento atteso che, da anni, unisce i migliori talenti del panorama nazionale giovanile e vedrà le rappresentative regionali confrontarsi alla ricerca della conquista del titolo italiano nelle varie categorie.Tra le selezioni più attese e sicuramente da battere c’è quella siciliana Under 19, campione d’Italia in carica dopo il grande successo della scorsa edizione. Un titolo prestigioso che la rappresentativa sicula sarà chiamata a difendere in una competizione che si preannuncia fin da subito durissima.

Il sorteggio, però, non è stato particolarmente benevolo con la Sicilia. L’Under 19 è stata inserita in un “girone dantesco”, con Lombardia, Puglia e Bolzano. Due avversarie, Lombardia e Puglia, tuttavia, rievocano ricordi importanti per i siciliani: la Lombardia - battuta in semifinale nella precedente edizione - e la Puglia, superata nella finalissima che consegnò alla Sicilia lo storico titolo nazionale.

A guidare la delegazione siciliana sarà il capo delegazione, Maximiliano Birchler, chiamato a coordinare il lavoro delle squadre e sostenere un gruppo tecnico di alto livello. Alla guida dell’Under 19 ci sarà ancora Daniele Sciortino, protagonista della cavalcata vincente dello scorso anno e pronto a riprovarci anche quest’anno. La delegazione siciliana, oltre le figure di Maximiliano Birchler e Daniele Sciortino - potrà contare su uno staff tecnico esperto e preparato: Alla guida dell’Under 15 ci sarà Leo Curreri, storico delegato provinciale calcio a 5 a Palermo, l’Under 17 sarà affidata al nisseno Marcello Lo Porto, allenatore navigato nella serie C1, la femminile sarà allenata dal ragusano Davide Nobile. Anche quest’anno la Sicilia proverà a recitare un ruolo da protagonista e siamo certi che la lotta per la conquista del titolo sarà un percorso avvincente.