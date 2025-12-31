Calcio a 5: Serie C1. Atletico Monreale, è l’ora della verità: domani sfida all’Isola C5

A Ficarazzi i monrealesi vogliono conquistare punti pesanti in chiave salvezza

MONREALE, 13 marzo - Quartultima gara di campionato per l’Atletico Monreale, con la quota salvezza ancora da raggiungere per vivere un finale di stagione tranquillo.

Il calendario dei normanni, però, non è dei migliori: il prossimo avversario sarà l’Isola C5, quarto in classifica ed in piena lotta per conquistare un posto nei playoff promozione. Se già gli isolani possono risultare un problema, il calendario dell’Atletico Monreale andrà sempre peggiorando: prima il Palermo C5 e poi, dopo il turno di riposo, l’Agrigento Futsal, rispettivamente seconda e terza della graduatoria.

Non arrivano notizie confortanti neanche sponda squalifiche: è stato infatti solamente accolto in maniera parziale il ricorso che l’Atletico Monreale ha portato avanti contro la decisione del giudice sportivo di squalificare Prestigiacomo e Virruso per 8 giornate, Cottone per 5 e Sgarlata per 4. Ad essere ridotte sono state solamente le squalifiche di Prestigiacomo (da 8 a 6) e di Cottone (da 5 a 4).

Capitan Sgarlata e l’esperto Cottone, quindi, torneranno la settimana prossima, mentre Prestigiacomo potrà giocare solo gli ultimi quaranta minuti del campionato. Discorso invariato, invece, per Virruso, che rimarrà fuori fino a fine campionato.

La gara contro l’Isola sarà quindi l’ultima nella quale mister D’Asta ed i suoi uomini dovranno fare gli straordinari. L’Atletico Monreale proverà quindi ad uscire dal cilindro l’impresa, così come è successo due settimane fa contro i più quotati 89ers. La gara del PalaSampognaro partirà alle ore 17 di domani 14 marzo: la gara sarà trasmessa sulla pagina Facebook della società. A dirigere l’incontro saranno Antonio Spagnolo della sezione di Trapani e Salvatore Oliveri della sezione di Palermo, così come il cronometrista Marco Fiorino.