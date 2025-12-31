Calcio a 5: Serie C1. L’Atletico Monreale non riesce nell’impresa: il Palermo C5 vince 6-2

I “Colchoneros” escono a mani vuote dal PalaDonBosco

PALERMO, 22 marzo - Termina 6-2 in favore del più quotato Palermo C5 la gara tra I rosanero di mister Rizzo e l’Atletico Monreale.

I “Colchoneros” hanno tenuto botta fino agli istanti finali, cercando in ogni modo di trovare la rimonta sugli avversari, soccombendo negli ultimi minuti dopo aver tentato il jolly del quinto d’attacco.

Una gara intensa e piena di ottime giocate al centro del campo, che il Palermo indirizza verso la propria parte con un uno-due fulmineo nello spazio di pochi secondi: due azioni in contropiede, dove Romano prima e Bonanno poi, dopo soli 5 minuti di gioco, trovano le due reti che portano in doppio vantaggio i palermitani.

L’Atletico Monreale chiude in crescendo il primo tempo e inizia nella maniera migliore possibile il secondo, con la costruzione di Cottone che trova Martines in area pronto a battere Immesi. Il gol dona fiducia ai “Colchoneros” che cominciano ad assediare la porta avversaria, chiusa abilmente da un superlativo D’Antoni - subentrato nella ripresa.

Il Palermo trova la rete del 3-1 alla metà del secondo tempo: Bonanno batte Rinicella, ma gli altri 8 giocatori in campo erano fermi per capire le condizioni di Cottone che aveva subito un colpo al volto. Per risolvere la questione, I rosanero regalano la rete de 3-2 all’Atletico per far tornare le sue squadre ad un solo gol di distanza.

Cambia poco nell’economia del match: i rosa trovano il 4-2 con il solito Torcivia e poi amministrano, trovando a loro volta il 5-2 ed il 6-2 con Bonanno in contropiede, con gli avversari sbilanciati in avanti senza portiere - avendo inserito Affaticato come power play.

L’Atletico Monreale cede il passo ad un più attrezzato Palermo, giocando con cuore e grinta per la maggior parte della partita. Adesso c’è tempo di riposare per i monrealesi, che torneranno in campo per la penultima gara della stagione contro l’Agrigento Futsal.