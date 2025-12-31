Calcio a 5: Serie C1. Atletico Monreale, obiettivo raggiunto: Agrigento battuto e salvezza conquistata

Un netto 7-3 agli agrigentini mantiene i “colchoneros” nella massima serie regionale

FICARAZZI, 6 aprile - L’Atletico Monreale ce l’ha fatta. Nonostante gli alti e bassi di una stagione dalla lettura complicata, i monrealesi festeggiano la salvezza matematica, arrivata con una giornata di anticipo.

Era necessario solo un punto, ma per andare sul sicuro i “Colchoneros” hanno voluto strafare: un 7-3 dirompente all’Agrigento Futsal consegna la certezza aritmetica della permanenza nella categoria anche per la prossima stagione.

Eppure la gara non si era messa benissimo: gli agrigentini, imbottiti di giovani rampanti, avevano subito messo il punteggio sul 2-0 in favore. Prima un tiro da fuori di Slimani e poi un errore della retroguardia normanna aveva favorito il gol in contropiede di Nicolosi. L’Atletico non si disunisce e - con un ispirato Affaticato in versione pivot - riappiana la situazione con una doppietta del suo numero 4.

Il sorpasso dei padroni di casa invece è siglato da Lombardo, che sgattaiola alle spalle della difesa avversaria in occasione di un corner e, nei minuti conclusivi del primo tempo, porta avanti i suoi.

L’Atletico Monreale spinge sull’acceleratore all’inizio della ripresa e con un Affaticato in stato di grazia aumenta il suo score, con altre due reti da pivot vero. L’Agrigento accorcia le distanze, ancora con Nicolosi, ma da lì i monrealesi non lasciano più il pallino del gioco, con la rete istantanea di Martines nell’azione dopo il gol ospite e con il 7-3 finale di Parisi.

Grande gioia per mister D’Asta e per tutto il corpo dirigenziale. La società del presidente Vaglica sarà ancora in Serie C1 per il quarto anno consecutivo: un traguardo che deve gettare le basi per l’inizio di un progetto che possa portare ancora più in alto il prestigio e l’onore del sodalizio del territorio di Monreale.