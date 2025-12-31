Calcio a 5: Il Futsal Club Monreale a caccia della Coppa Trinacria

La società monrealese ospiterà al campo Archimede semifinali e finale della Final Four

MONREALE, 6 aprile – Ancora un traguardo importante sul cammino del Futsal Club Monreale, dopo la esaltante vittoria del campionato di Serie D, a spese del Villaurea.

La formazione guidata da Davide Sorrentino si appresta a diventare protagonista della fase decisiva della Coppa Trinacria. Dopo il sorteggio avvenuto il 26 marzo scorso presso la sezione di Palermo, sono stati ufficializzati gli accoppiamenti della Final Four, che si disputerà presso il centro sportivo Archimede.

Le semifinali, in programma il 21 aprile, vedranno affrontarsi alle ore 19:30 il Futsal Club Monreale contro il Settebello. A seguire, alle ore 21:30, scenderanno in campo Altavilla Milicia e Villurea, in una sfida che promette spettacolo ed equilibrio.

La finale si giocherà il giorno successivo, il 22 aprile, sempre nella cornice del centro sportivo Archimede. A contendersi il trofeo saranno le vincitrici delle due semifinali, in un match che decreterà la squadra campione dell’edizione 2026.

L’organizzazione dell’evento è stata affidata al Futsal Club Monreale, che avrà anche l’onore di giocare davanti al proprio pubblico in una competizione così prestigiosa.