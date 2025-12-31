Calcio a 5: Serie D. Il Futsal Club Monreale promosso in Serie C2

La squadra di mister Sorrentino campione con un turno d’anticipo

MONREALE, 17 aprile – E’ stata una cavalcata trionfale, iniziata bene e finita meglio. Quella che ha consentito al Futsal Club Monreale di vincere il campionato di Serie D 2025-26 di calcio a 5 (Girone B di Palermo).

Il suggello è arrivato stasera con la vittoria ai danni del Wisser Club per 4-1. Un successo che consente al team monrealese di laurearsi campione con una giornata d’anticipo campione e raggiungere la Serie C2. Merito di mister Davide Sorrentino e del suo staff che quest’anno dopo la rivoluzione societaria sono riusciti a ripartire alla grande. Grandissimi i giocatori che hanno dato per tutta la stagione l’anima, con sudore e sacrificio portando a casa questo bel risultato.

Le parole di mister Sorrentino: “Ringrazio questi splendidi ragazzi perché a testa bassa e pedalando hanno raggiunto un grande obiettivo, ovvero la promozione. Da quando ho fondato la società ho sempre creduto che qualcosa di bello doveva arrivare e adesso è arrivato e non ci fermeremo qui”.

Adesso appuntamento martedì 21 e mercoledì 22 aprile con le Final Four di coppa Trinacria al campo Archimede e il 2 maggio la grande festa al campo Archimede per l’ultima di campionato.