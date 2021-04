Le nostre società sono state stoiche, a tutte auguro buon campionato

Abbiamo sentito il presidente della Figc siciliana, Sandro Morgana alla vigilia della ripresa dei campionati dilettantistici

PALERMO, 9 aprile – Riprenderà nel fine settimana, dopo essere stata sospesa il 25 ottobre scorso, l’attività dei campionati di calcio e calcio a 5 dilettantistici. Sono quelli di Eccellenza (maschile e femminile) di calcio, di Serie C1 (maschile) e Serie C (femminile) di futsal, che hanno ottenuto dal Coni la prerogativa di campionati di “preminente interesse nazionale”.

Tutto rinviato alla stagione prossima, invece, per Promozione e categorie inferiori e giovanili nel calcio, così come per Serie C2 e Serie D nel futsal. Un giorno, quindi, che può essere salutato come una vera e propria ripartenza, quello di domani, in cui riprenderà l’attività del calcio a 5. Domenica, poi, sarà il giorno del calcio.

Ne abbiamo parlato con Sandro Morgana (nella foto), dallo scorso 8 gennaio presidente del Comitato Regionale Siciliano della Figc. “Non posso che esprimere soddisfazione – dice Morgana a Monreale News – perché la Sicilia è la regione che vanta il maggior numero di società che hanno aderito a questo progetto. Domani ripartiranno 4 campionati, un risultato che considero davvero soddisfacente e che mi fa quasi venire la pelle d’oca per la contentezza. Ringrazio le società che hanno aderito, pur in questo momento di grande difficoltà. Sono state davvero stoiche e commoventi. A tutte auguro buon campionato”.

Il pensiero del presidente, però, va a quelle società che appartengono a categorie inferiori rispetto a quelle ammesse alla ripresa: “Molte di queste avrebbero voluto tornare a giocare ma non hanno potuto perché al loro campionato non è stato dato il rilievo nazionale. Queste società hanno tutta la mia solidarietà ed a loro dico arrivederci. A luglio, quando le cose andranno meglio, potremo programmare la nuova stagione. Ho invece massima comprensione per chi, pur potendo, ha deciso di non riprendere quest’anno. Capisco le loro difficoltà”.

Sul tavolo, però, ci sono sempre le misure che la Figc ha promesso alle società per rendere meno pesante, soprattutto in questo duro periodo di magra, la ripresa delle attività. “Faremo tutto quello che potremo – dice ancora il presidente – Le società avranno un contributo per l’effettuazione dei tamponi, che sarà a a carico del comitato regionale, così come abbiamo promesso prima della ripresa. Spero, inoltre – conclude Morgana – che il Governo dia un segnale importante per agevolare la ripresa del mondo sportivo dilettantistico”.