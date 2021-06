Calcio: Conca d’Oro, Piero Ferreri è il nuovo presidente

Subentra al dimissionario Giampiero Lucchese

MONREALE, 24 giugno – Piero Ferreri è il nuovo presidente dell’Asd Conca d’Oro Monreale. Subentra a Giampiero lucchese che ha rassegnato le sue dimissioni. Lo rende noto la società attraverso un comunicato stampa.

“La società ASD Conca D’Oro Monreale - si legge – comunica che Gianpiero Lucchese ha rassegnato le dimissioni dal ruolo di presidente del sodalizio rossoblù per motivi personali. A lui vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per la passione con cui ha svolto il suo lavoro. “Ringrazio i giocatori, gli allenatori, dirigenti e collaboratori” - ha dichiarato oggi Lucchese ma altri impegni mi portano a dovere prendere questa decisione. Dopo nove anni di emozioni vissute insieme, di alti e bassi, di tante iniziative intraprese e con la voglia di superare le diverse difficoltà intervenute a causa della pandemia, giunge al termine l’esperienza molto positiva - dichiara l’ex Presidente- vorrei ricordare tutte le iniziative svolte a far emergere la figura della società come ad esempio il Memorial Parisi. Con soddisfazione ho rilanciato il settore giovanile, conquistando il titolo Regionale con la categoria “giovanissimi” ed oggi tanti giovani frequentano la scuola calcio e partecipano ai tornei di categoria. Momenti belli che non dimenticherò facilmente- conclude Giampiero Lucchese.

La società, inoltre, ha provveduto ad eleggere Piero Ferreri (nella foto) quale nuovo presidente. “Sono molto contento e orgoglioso – ha affermato il presidente Ferreri - di ricoprire questo incarico. Spero di continuare sulla strada intrapresa fin dalla nascita della Conca D’Oro Monreale che è quella di crescere di anno in anno. Punteremo molto sul settore giovanile con l’obiettivo di migliorare ancora quello che di buono è stato fatto. Vogliamo ben figurare nei campionati giovanili organizzati dalla FIGC”.

Nei prossimi giorni saranno comunicate tutte le novità riguardanti l’organigramma societario, il settore giovanile e la prima squadra con la stagione agonistica 2021/2022 che prenderà il via il prossimo settembre.