Calcio, da domani l’Open Day della Conca d’Oro

È riservato a bambini e ragazzi nati dal 2005 al 2016

MONREALE, 30 agosto – La scuola calcio della Conca D’Oro Monreale apre le porte del campo comunale Conca D’Oro a tutti i bambini e ragazzi nati tra il 2005 e il 2016. Un’occasione unica per conoscere gli istruttori, le metodologie e le iniziative rossoblù dedicate a grandi e piccini.

Da domani, 31 agosto, riparte la scuola calcio per la stagione 2021/2022, dalle ore 16:45, l’impianto di via Aldo Moro sarà la cornice ideale per far vivere in prima persona, uno sport sano, sotto il controllo di istruttori qualificati UEFA B-C. È in programma una giornata per presentare i corsi ai genitori. Le iscrizioni sono aperte per tutti i bambini e bambine dai 5 ai 16 anni, che potranno così cominciare un percorso sportivo sotto la guida di preparatori atletici, nutrizionisti e allenatori qualificati. I genitori avranno modo di ricevere tutte le informazioni desiderate e conoscere le novità che interesseranno la prossima stagione.

Gli allenamenti, ricominceranno il 6 settembre nel centro sportivo Comunale Conca D’Oro, mentre i campionati a metà settembre.



“Il nostro obiettivo – spiega Pietro Ferreri, presidente della Conca D’Oro Monreale – è quello di far divertire i ragazzi e dare loro i giusti strumenti per una corretta attività fisica e, chiaramente, le basi del percorso calcistico. Anche quest’anno vogliamo organizzare a metà settembre un incontro rivolto ai genitori e chiaramente ai bambini, per far vedere a tutti che lo vorranno, il nostro centro sportivo e il modo che abbiamo, di far crescere i ragazzi di pari passo con la cultura sportiva. Ci impegniamo perché, oltre al divertimento e alla crescita dei ragazzi, si possa creare, una prima squadra formata esclusivamente dai ragazzi cresciuti nel nostro settore giovanile dando così, a tutti, la possibilità di esordire in prima squadra con la nostra maglia”.

I bambini e le bambine che si iscriveranno alla scuola calcio rossoblù saranno poi divisi in squadre in base alle categorie.