Conca d’Oro, un progetto sociale e formativo: scuola calcio gratis per quest’anno

L’iniziativa in occasione del 30° anniversario della fondazione del club

MONREALE, 3 ottobre – L’impegno sul versante sociale è la base da cui partire. Lo sport e il divertimento sono i “mezzi” preferiti per veicolare un messaggio chiaro. Per crescere e diventare “uomini” servono impegno, studio, educazione, rispetto delle regole e dell’avversario.

Si potrebbe riassumere in questi pochi, ma chiari parametri il percorso della scuola calcio Conca D’Oro Monreale, che ormai da anni alimenta un filone legato al calcio giovanile monrealese diventato molto importante. L’Asd Conca d’Oro Monreale, guidata dal presidente Pietro Ferreri, ha sempre svolto un progetto per la comunità, e per quest’anno la Scuola Calcio è gratuita.

Lo sport, l’educazione e la cultura, sono parti di un corpo unico, la città, e non sono meno vitali dei servizi sociali: un modello di welfare inteso come benessere delle persone e convivenza armoniosa in una comunità, tutte queste parti hanno uguale importanza e a nessuna di queste parti si può rinunciare.

Lo sport “di base” in particolare si fonda sulla gratuità e sulle pari opportunità, lo sport non è un lusso per pochi, ma un diritto per tutti.

Il Progetto di attività sportiva e motoria all’aria aperta. Un progetto unico nel suo genere, i bambini avranno la possibilità sotto le indicazioni di istruttori qualificati FIGC di giocare e divertirsi con l’obiettivo di far conoscere e recuperare l’amore verso il calcio. Un progetto innovativo per l’avviamento allo sport in generale e la preparazione al gioco del calcio.

Talenti, formazione e crescita continua. I talenti sono dappertutto ed il binomio quota/calcio molte volte allontana, invece che avvicinare i bambini a questo sport; chi aderirà a questo progetto avrà se merita, la sua possibilità, la Conca d’Oro Monreale investe nei suoi istruttori e formatori grazie al coordinamento continuo con la FIGC e con le squadre professionistiche che ruotano intorno al progetto calcistico, società con le quali durante la stagione vengono organizzati corsi e stage di aggiornamento riservati ad allenatori, istruttori e dirigenti che sono in campo con i bambini e ragazzi. Il programma completo delle attività sarà consultabile attraverso il sito web della società concadoromonreale.it ed attraverso le pagine social @concadoromonrelae1991 - asd_concadoromonreale1991.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri +39 339 531 5361 - +39 347 664 6096 - +39 329 593 6316