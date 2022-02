Calcio: Terza Categoria. La Conca d’Oro perde male a Cinisi, il momento no continua

2-0 il risultato. Urge un’inversione di rotta se si vuole ambire alla promozione

CINISI, 28 febbraio – “Una sentenza da Cinisi: La Conca D’Oro sta peggio di quanto si pensasse. Perde la partita, perde gli equilibri, perde nonostante una superiorità numerica di 45 minuti sfruttata nella maniera peggiore possibile.

Il Renzo Lo Piccolo vince 2-0, un risultato figlio di un inizio horror, con un gol subito dopo appena un minuto e di una gara confusa, arruffona, tatticamente molto negativa. Al 20’ della ripresa il Renzo Lo Piccolo chiude i conti. Calcio di punizione dalla destra, l’attaccante anticipa tutti che fa 2-0.

Difficile immaginare uno scenario simile così buio così in fretta. Il mix fra frustrazione, negatività dell’ambiente e scorie tossiche del campionato sta diventando esplosivo, rischiando di compromettere la stagione.

Sono tre partite che la squadra di mister Federico non riesce più a portare a casa i tre punti. Serve un’inversione di rotta, altrimenti il cammino verso l’obiettivo della promozione diventerà una specie di girone dantesco.

Urge una reazione immediata, tanto che la partita di sabato contro la VIGOR C.P. è già un esame da non fallire.