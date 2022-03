Calcio: Terza Categoria. La Conca d’Oro perde pure a Montelepre, la zona alta della classifica si allontana

Terza sconfitta consecutiva per i monrealesi, ma non tutto è perduto

MONTELEPRE, 7 marzo – Continua il pessimo momento della squadra allenata da Mister Federico, alla terza sconfitta consecutiva in campionato e battuta dai padroni di casa del Vigor CP, che con questa vittoria si avvicinano prepotentemente alla zona playoff.

La Conca d’Oro cade anche a Montelepre, e il cammino per la promozione si fa sempre più difficile, anche se nulla è compromesso. Un dominio certificato dal netto risultato imposto dal Vigor, che sin dal 7′ ha condotto la partita grazie al gol di Di Maggio e non si è più guardato indietro. I ragazzi di mister Federico accennano ad una reazione, il pareggio momentaneo di Miceli al 32’ del primo tempo illude la squadra ma dura poco.

La Vigor trova il gol allo scadere del primo tempo sempre con Di Maggio, che raccoglie il suggerimento in profondità e appoggia in rete per siglare il 2-1e firmare la sua doppietta personale.

Il secondo tempo scorre senza grandi emozioni: Manno colpisce il palo al 24’ che poteva regalare il pareggio, ma la partita al 39’ si chiude con un rigore, firmato da Caruso, che fa calare il sipario sul match e che lascia tanto da pensare alla Conca d’oro, che dopo un bel girone d’andata ha perso il passo.

I problemi che emergono dopo questa gara sono l’incapacità a tenere il risultato e la vulnerabilità di una difesa che commette errori che non sono ammissibili per una formazione che lotta per la promozione.

Ci sarà molto da lavorare anche sulla testa dei giocatori, per mantenere alta la concentrazione e la convinzione necessarie per resistere in un momento così difficile.

Bisogna ritrovare quella capacità di dare il massimo per 90 minuti che da tre giornate sta mancando, anche per le oggettive carenze di organico. La speranza, inoltre, è che l’infermeria incominci a svuotarsi.

Tabellino: Vigor C. P. – Conca D’Oro Monreale 3 – 1

MARCATORI: 7′ pt A. Di Maggio (V), 32′ pt A. Miceli (C), 38′ pt A. Di Maggio (V), 39′ st M. Caruso (V)

VIGOR C. P. (4-3-3): G. Sapienza, B. Cucchiara (↓ 20′ st), C. Conigliaro, D. Arculeo (↓ 35′ st), A. Di Maggio (↓ 45′ st), M. Caruso, A. Di Maggio, I. Previti, F. Sutera (↓ 11′ st), G. Tocco (↓ 35′ st), S. Platano

A disposizione: S. Chiaramonte, V. Gaglio (↑ 35′ st), S. Candela (↑ 20′ st), A. Terranova, G. Di Noto (↑ 45′ st), J. Saiola (↑ 35′ st), M. Genova (↑ 11′ st)

CONCA D’ORO MONREALE (3-4-1-2): V. Bonanno, M. Di Gristina, F. Gullo (↓ 7′ st), A. Lupo, S. Merletta (↓ 22′ st), F. Marceca, S. Manno (↓ 40′ st), P. Balsano (↓ 9′ pt), F. Castronovo, C. La Spisa, A. Miceli

A disposizione: D. Alisena, M. Bakcha (↑ 22′ st), R. Signorello (↑ 40′ st), A. Guardì, S. Lucchese (↑ 9′ pt ↓ 40′ st), S. Roncione (↑ 7′ st), F. Governale, G. Terruso (↑ 40′ st)

All: Lorenzo Federico

AMMONITI: I. Previti (V), S. Platano (V), S. Candela (V), V. Bonanno (C), S. Lucchese (C)