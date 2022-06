Torneo dei Quartieri: martedì si comincia, in campo San Vito e Carmine/Carrubella

Prima una cerimonia di presentazione, poi il fischio d'inizio alle ore 21

MONREALE, 5 giugno – I presupposti, inutile anche dirlo, ci sono tutti. Per la verità già da parecchie settimane. L'agonismo (mai sopito) che ha solo riposato in tutti questi lunghissimi vent'anni dall'ultima edizione del 'Torneo dei Quartieri' è tornato a rimbalzare pimpante già dal sorteggio dei due rispettivi gironi. Adesso mancano solo una manciata di ore e poi le danze potranno cominciare.

La musica la suoneranno ovviamente le squadre in campo che – fino alla finalissima, prevista per domenica 24 luglio – ci permetteranno di rivivere un'aria, al sapore di sport, che a Monreale non si respirava addirittura dal 2001. Martedì dunque la partita inaugurale, tra San Vito e Carmine/Carrubella, il cui fischio d'inizio è previsto per le ore 21. Prima però al campo Conca D'Oro andrà in scena una cerimonia di presentazione cui prenderanno parte, oltre agli organizzatori, anche i dirigenti e i capitani di tutte quante le squadre partecipanti. Spazio ovviamente anche alla premiazione di alcune 'vecchie glorie' degli anni passati. ''Un'idea nata qualche mese fa e che ha subito avuto l'approvazione e il patrocinio del Comune di Monreale – ha affermato l'organizzatore Alessio Tarallo – un grazie dunque al sindaco e all'intera amministrazione. Ma un grazie doveroso va anche agli sponsor, alla società Conca d'Oro e al suo presidente Piero Ferreri, nonché ovviamente anche a tutte le squadre, giocatori e dirigenti, che daranno vita a questo torneo''. La nostra diretta comincerà dunque a partire dalle ore 19.30, per seguire la presentazione. Al fischio d'inizio della sfida tra San Vito e Carmine/Carrubella anche la telecronaca di Silvio Cancemi ed Enzo Ganci.