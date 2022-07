Torneo dei Quartieri, si entra nel vivo: da lunedì i quarti di finale

A salutare la competizione Carmine/Carrubella e Villaciambra. Ecco gli accoppiamenti per la prossima fase

MONREALE, 9 luglio – Se prima contava molto, adesso conta di più. Tanto, tanto di più. Il primo step del Torneo dei Quartieri 2022 - quello della fase a gironi - è appena terminato e già si pensa alla prossima fase, la fase ad eliminazione diretta dei Quarti di Finale. Dentro o fuori, senza possibilità di ritorno.

A dover cedere il proprio gladio sono Villaciambra e Carmine/Carrubella. I giovanissimi guidati da Antonina Simonetti pagano tassa amarissima. Poco, anzi pochissimo quanto da loro raccolto praticamente in ogni singola sfida di questa prima tornata. Addirittura diciannove sono le reti incassate, soltanto due quelle realizzate – peraltro in un'apprezzabile estremo tentativo di rimonta contro il Santa Teresa. Dati utili, questi, a dimostrazione di una poca stabilità difensiva e di una troppo acerba impostazione offensiva che – alla lunga – ha rappresentato una vera e propria ghigliottina pronta a crollare. In compenso però – primato non da poco – il Villaciambra è stata la squadra più corretta della competizione: due soltanto i cartellini gialli per loro, pochissime proteste e soprattutto tanti onori per l'impegno profuso sempre e comunque, a prescindere dalle difficoltà.

Discorso a parte per i biancazzurri del Carmine/Carrubella. La squadra infatti aveva già avuto all'inizio della competizione il compito affatto semplice di costituire un'unica rosa con ben due quartieri, dato l'esiguo numero di iscritti che si sarebbe riscontrato – al contrario – con un'iscrizione separata. Con grande forza di volontà alla fine si era riusciti a presentare una squadra giovane e motivata. Purtroppo per loro però il Girone A forse costituiva un vero e proprio blocco d'acciaio, per via delle titolatissime prime tre squadre. Unica avversaria con cui realmente contendersi l'ultimo banco della classe era il Pioppo, che alla fine – scherzo della matematica – è passata per una sola rete di differenza (-9 contro le -10 dei biancazzurri). Dando il tutto per tutto in ogni metro di campo, con ogni singola goccia di sudore possibile nell'ultimissima chance, contro il Grisì, alla fine il Carmine/Carrubella è stato costretto a cedere. Gara terminata 4-1 per gli amaranto e 'ciao' alla competizione, al lavoro già per il prossimo anno.

Settimana prossima dunque si entra nel vivo. I Quarti di Finale infatti costituiscono il viatico obbligatorio per stringere ancor di più la corsa verso il traguardo finale. Promosse, dunque, per il Girone A sono state SAN VITO, GRISI', AQUINO, PIOPPO. Per il Girone B hanno invece passato il turno PEZZINGOLI, SAN MARTINO, SANTA TERESA, SAN CASTRENSE. Le partite – il cui orario sarà di volta in volta comunicato sulla pagina facebook del 'Torneo dei Quartieri', insieme a tutte le altre note ufficiali della competizione – verosimilmente continueranno a svolgersi in orario serale, con qualche oscillazione d'orologio dovuta a speciali rischieste da parte di alcune squadre. Questi dunque gli accoppiamenti per la prossima settimana:

GRISI' – SANTA TERESA

PEZZINGOLI – PIOPPO

SAN MARTINO – AQUINO

SAN VITO – SAN CASTRENSE