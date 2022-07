Da Pioppo al Palermo, comincia l’avventura calcistica di Leonardo Di Maria

Sarà inserito nella formazione Under 17

MONREALE, 28 luglio – Vestirà il rosanero il giovane monrealese Leonardo Di Maria, 16 anni, originario di Pioppo, che oggi ha firmato il tesseramento nel club di viale del Fante, che lo inserirà nella formazione Under 17.

Classe 2006, fisico prestante, nonostante la giovane età, Leonardo Di Maria gioca da terzino sinistro e nel corso della sua formazione si è messo in luce per le sue qualità, soprattutto perché è dotato di un buon sinistro. Si è formato nel Valle Jato calcio, dove lo ha sgrezzato mister Simone Pescina, per poi passare al Gonzaga e quindi al Cus Palermo.

Già nel corso della passata stagione era stato ad un passo dal firmare per una società professionistica, essendo arrivato quasi a chiudere l’accordo con il Monza di Silvio Berlusconi, per poi rinunciare, però, per le problematiche logistiche che avrebbe comportato un accordo con la società brianzola, legate al Covid. La famiglia, in pratica, ha preferito tenerlo qui, per consentirgli di crescere e maturare nel migliore dei modi.

Quest’anno il salto al Palermo calcio, dove, come detto, farà parte della formazione Under 17 nazionale, allenata da mister Cristiano Del Grosso, ma con ambizione di fare qualche apparizione anche nella squadra Primavera del club rosanero.

Soddisfatto il papà Benedetto, verniciatore di mobili nella frazione di Pioppo, che ha seguito passo passo l’evolversi della ancora giovanissima carriera del figlio.