Calcio: Torneo dei Quartieri. Il San Martino dilaga e vola in testa, scontro al vertice tra San Vito e Grisì

Quando mancano solo 90 minuti al termine della fase a gironi, questa è la situazione nei due gruppi, dall’esito ancora incerto

MONREALE, 25 giugno - Il Torneo dei Quartieri e delle Frazioni si fa sempre più avvincente e adesso mancano solamente 90 minuti per le 12 squadre impegnate nella kermesse per terminare la fase a gironi.

Nella quarta giornata, però, abbiamo già avuto qualche verdetto, come l’eliminazione del Villaciambra oppure l’iscrizione alla fase ad eliminazione diretta di ben 6 squadre su 8. Mancano solo i nominativi delle quarte classificate per ogni gruppo: per loro,, infatti, bisognerà aspettare l’ultimo valzer dei gironi, che inizierà domani 25 giugno con la sfida tra Carmine e Grisì.

La quarta giornata era iniziata domenica con la sfida tra Grisì e Santa Teresa: una partita nervosa, dettata dall’importanza dei punti che si sarebbero potuti ricavare dall’incontro. Il match è stato un assolo Grisì, con la squadra di frazione che si è portata a casa la vittoria con un netto 4-1, grazie ai gemelli del gol Candela e Marchese, che hanno siglato entrambi una doppietta.

Nei due giorni successivi, si è definito ulteriormente il quadro del Girone B, con le altre due sfide in programma: lunedì 19 giugno abbiamo assistito al primo storico punto del Carrubella, maturato in rimonta nel pareggio 2-2 contro il Carmine, recuperato grazie alle reti di Carrà e Ferreri, entrambi subentrati nella ripresa. Il giorno dopo, 20 giugno, il San Vito ha faticato nel portare a casa i tre punti contro un ottimo Pioppo, caduto nel finale grazie al gol del definitivo 2-1 del giocatore/presidente della formazione vice-campione Antonino Schiera.

Mercoledì 21 era già tempo di mettere da parte i discorsi di classifica del girone B, per concentrarsi sul girone A: la prima sfida era già un dentro o fuori decisivo tra Bavera e San Castrense. I tre punti avrebbero sancito una quasi certa qualificazione che, nel caso dei primi, è stata agguantata grazie ad una solida prestazione: 2-1 il punteggio al fischio finale, grazie ad una pennellata da calcio di punizione di Chiovaro, che regala la qualificazione alla Bavera. Il Pezzingoli, giorno 22, raggiunge proprio Bavera e San Martino ai quarti di finale, liquidando subito la pratica Aquino con un netto 4-0, senza lasciare alcuna possibilità di risposta alla squadra di mister Crecco.

Dopo la scorpacciata, venerdì 23 è tempo del dessert: indigesto per i tifosi del Villaciambra, forse troppo pesante per quelli del San Martino, che vedono la loro squadra annientare la formazione di Antonina Simonetti col punteggio monstre di 11-1. La quarta giornata termina con questa goleada, che quindi sancisce il primo posto ufficiale del San Martino e la qualificazione del Pezzingoli e della Bavera nel Girone A.

Nel Girone B, invece, il primo posto se lo contenderanno a suon di risultati e gol segnati San Vito e Grisì, in questo momento appaiati in classifica, ma con i gialloverdi avanti nella differenza reti. Già qualificato il Santa Teresa: c’è da capire chi saranno le ultime due formazioni che prenderanno parte alla rassegna dei quarti di finale. Ecco qui sotto le classifiche dei due gironi, ricordandovi che domani riprende subito la kermesse, con la partita iniziale della quinta ed ultima giornata della fase a gironi, tra Carmine e Grisì, con l’appuntamento fissato alle ore 21 al Campo Conca d’Oro.

CLASSIFICHE DOPO 4 GIORNATE

GIRONE A

SAN MARTINO 12

PEZZINGOLI 9

BAVERA 7

AQUINO 4

SAN CASTRENSE 3

VILLACIAMBRA 0



GIRONE B

SAN VITO 10

GRISI’ 10

SANTA TERESA 6

PIOPPO 4

CARMINE 2

CARRUBELLA 1

(in grassetto le squadre già qualificate, in corsivo quelle già eliminate)