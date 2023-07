Calcio: Torneo dei Quartieri. La Bavera fa fuori il Grisì, in semifinale Pezzingoli-San Vito

Impresa dei ragazzi di quartiere, che approdano in semifinale contro il San Martino. Dall'altra parte del tabellone, prevista la finale dell'anno scorso

MONREALE, 9 luglio - Inizia la fase ad eliminazione diretta e, contestualmente, diventa impossibile prevedere il risultato di qualsiasi partita. Vedere per credere: tra le quattro testa di serie dei quarti di finale, una non è passata.

Parliamo del Grisì, che si dovrà accontentare di una cocente eliminazione ai quarti, estromesso dalla competizione da una super Bavera.

La settimana dei quarti è iniziata straordinariamente martedì 4: a fronteggiarsi per dare inizio alla fase ad eliminazione diretta sono state San Martino e Santa Teresa. Nulla da fare per i ragazzi di mister Balsano: il fortino viola ha retto per 50 minuti, per poi soccombere ai due gol di Renda.

Il giorno dopo è toccato al San Vito che, in maniera molto convincente, ha liquidato la pratica Aquino, eliminando i ragazzi di frazione con un netto 3-0. È successo tutto in 15 minuti dal 30' alla fine del primo tempo: tre reti consecutive di Cordaro, Kumbi e Ciolino che hanno tagliato le gambe agli uomini di mister Crecco.

Giovedì 6 si è consumata la grande sorpresa: un Grisì spento e confuso ha patito il cuore di una grande Bavera, che si è portata subito avanti al 7' con Marchese e non ha più lasciato la leadership dell'incontro. Espulsi in due tra i granata: il bomber Massimo Marchese e il centrale Canzonieri.

Venerdì la settimana si è chiusa con la sfida tra Pezzingoli e Pioppo: i ragazzi di frazione, galvanizzati dal proprio pubblico, ci credono fino all'ultimo, nonostante gli Orange di Paolo Scalia siano stati in controllo della gara dalle prime battute di gioco. Un uno-due clamoroso con le reti di Billetta e Miceli non sminuisce la grinta dei pioppesi, che si riportano sotto nel secondo tempo con un grandissimo gol di Castelluzzo. Chiude la partita Pedalino, con uno stacco poderoso che, sugli sviluppi di un corner, regala il 3-1 finale e le semifinali al Pezzingoli.

Il quadro ora è meno complesso ma più adrenalinico che mai. Da una parte del tabellone, il San Martino avrà la mai facile sfida contro la Bavera, già affrontata al girone: le due squadre si sono infatti già sfidate all'ultima giornata del Gruppo A, in una sfida dove la Bavera ha adottato uno stile di gioco finalizzato alla difesa della porta e del risultato, conquistando quel punto che le ha permesso di essere terza nel girone.

Dall'altro lato, invece, ci gusteremo il remake della finale dell'anno scorso: se il Pezzingoli proverà a ripetersi raggiungendo nuovamente l'atto conclusivo del torneo, il San Vito vorrà vendicarsi con gli Orange per aver cancellato all'ultimo secondo una festa già preparata per i ragazzi di quartiere.

Appuntamento a lunedì e martedì con le due sfide, con gli orari che saranno confermati giorno per giorno sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram del Torneo dei Quartieri e delle Frazioni di Monreale. Manca sempre meno, ma ogni sfida risulta più incerta che mai!