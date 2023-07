Calcio, nasce il Real Pioppo: disputerà il prossimo campionato di Terza Categoria

Ufficializzate anche le date degli Stage over 16, giovedì 20 e martedì 25 luglio al campo Conca d'Oro

MONREALE, 15 luglio – ''Un nuovo fuoco sta divampando e ha il cuore giallo-verde''. E' con queste parole che, qualche giorno fa, è stata annunciata la nascita del Real Pioppo, la nuovissima squadra di calcio della località di frazione.

Nastri di partenza che, dall'anno prossimo, vedranno i ragazzi giallo-verdi cominciare a scattare dalla terza categoria – ovviamente per la stagione sportiva 2023/2024. Un progetto che nasce certamente dalle nuove consapevolezze che i calciatori, impegnati anche nel corso di questi mesi estivi nel Torneo dei Quartieri e delle Frazioni di Monreale, hanno saputo raggiungere con i risultati ottenuti dal punto di vista sportivo e soprattutto dal punto di vista atletico sul campo. Presidente del sodalizio sarà Vincenzo Parlato, vice invece Salvo Terranova.

In attesa di conoscere la data in cui la squadra verrà ufficializzata anche al pubblico, i gialloverdi hanno già esteso – attraverso i propri canali social – il primissimo appuntamento della stagione, lo Stage aperto a tutti gli Over 16 che avrà luogo giovedì 20 luglio e martedì 25 luglio presso il campo sportivo Conca d'Oro di Monreale, a partire dalle ore 18.30. Tutti gli aspiranti calciatori di minore età dovranno essere accompagnati da un genitore.