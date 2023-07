Torneo dei Quartieri, lunedì sera l’attesissima finale fra San Martino e San Vito

Alle 20,30 è in programma la cerimonia di consegna dei premi. Alle 21 palla al centro

MONREALE, 29 luglio – Manca ormai soltanto l’ultimo atto del “Torneo dei Quartieri e delle Frazioni di Monreale”, edizione 2023. Lunedì sera, con inizio alle ore 21, si giocherà la finale di questa lunga ma coinvolgente manifestazione tra il San Vito e il San Martino.

La prima, come è noto, ha superato la difficile resistenza del Pezzingoli col punteggio di 3-2, quando si stava giocando il 90’ della semifinale bis. La seconda, invece, precedentemente, aveva avuto ragione della Bavera solamente ai calci di rigore. Siamo quindi sul rettilineo d’arrivo di una competizione che aveva preso le mosse con la bella serata in cui era stata presentata, sabato 27 maggio sul palco di piazza Guglielmo, alla presenza, tra gli altri, del sindaco Alberto Arcidiacono e del vescovo, Gualtiero Isacchi.

I numeri, che spesso fotografano con esattezza gli avvenimenti, sono importanti e parlano di 36 partite all’insegna di agonismo, passione e sudore. 135 i gol messi a segno. Dal punto di vista mediatico, grazie anche al contributo della nostra redazione, che da media partner della manifestazione ha seguito, passo passo, tutto il torneo, si sono registrate oltre 115 mila visualizzazioni su YouTube o più di 124 mila interazioni sui social. Il torneo, però, ha proposto un Conca d’Oro praticamente sempre sold out, come solo negli anni ’70, per chi ne ha memoria, si riscontrava.

Adesso, quindi, è arrivato il momento più atteso di tutta la competizione, adesso è tempo della finale, che metterà in palio l’ambito “Tritone”. La partita sarà preceduta (inizio ore 20,30) dalla cerimonia di consegna dei premi finali. Alle ore 21 palla al centro. MonrealeNews proporrà anche questa volta la telecronaca diretta sul proprio canale You Tube, a cura di Silvio Cancemi e Gabriele Rispetta.