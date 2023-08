Calcio, al via le attività della Conca d’Oro Monreale

Parte la stagione della scuola calcio, a settembre comincia quella della prima squadra

MONREALE,27 agosto – L’Asd Conca D’Oro Monreale annuncia l’inizio delle attività della scuola calcio e del settore giovanile per la stagione 2023-2024. L’attività calcistica riprenderà presso il centro sportivo Conca d’Oro e la nuova struttura “Antonella Messina” in via Tre Canali.

Tanto entusiasmo da parte di tutto lo staff: dirigenti, istruttori e soprattutto da parte del presidente Piero Ferreri il quale vuole ribadire la grande crescita della società in termini di numeri, presenze, ma anche una crescita del gruppo sia tecnica e nei valori dello sport quali integrazione e appartenenza con l’obiettivo di far crescere i ragazzi monrealesi.

Il presidente, Piero Ferreri, presenta così la nuova stagione: “Sono molto orgoglioso dei risultati ottenuti lo scorso anno, ma ancor di più dell'attaccamento che hanno dimostrato i nostri ragazzi che hanno deciso di dare continuità al nostro progetto che fin qui si è dimostrato vincente nonostante le voci che circolano volte a destabilizzare l’ambiente”.

Queste le parole del direttore sportivo Sergio Maggio sull’inizio e gli obiettivi della nuova stagione sportiva: “l’obiettivo principale è quello di far divertire i ragazzi e offrire un servizio a tutte le famiglie che si sono fidate di questa società”. “Sappiamo benissimo – continua Maggio – che siamo una società che ha dovuto affrontare tante difficoltà, ma sono tutti molto motivati e con tanta passione a partire dal presidente a tutto lo staff. Possiamo sbagliare, ma siamo tutti qui pronti per offrire un anno calcistico possibilmente buono per quanto riguarda i risultati. La scuola calcio per noi è crescita e intendiamo insegnare a questi ragazzi i valori sani dello sport.”

Da lunedì 28 agosto le squadre del settore giovanile Under15 e Under17 inizieranno la preparazione per la prossima stagione sotto la guida dei mister Abbate e Chiovaro.

Da lunedì 4 settembre la prima squadra, partecipante al campionato di 3^ categoria, inizierà la preparazione agli ordini di mister Federico.

Per quanto riguarda le attività di base, per i nati dall’anno 2011 all’anno 2018 (5 anni compiuti), l’inizio dell’attività è previsto a settembre. A fine agosto o inizio settembre verrà organizzato un incontro per illustrare i programmi della società e presentare lo staff. Restate quindi collegati al nostro sito o ai profili social della società Conca d’Oro Monreale per informazioni su giorno d’inizio e orario.

La Segreteria della conca d’oro Monreale sarà operativa per le iscrizioni e le informazioni da lunedì 28 agosto. Possibile anche inviare una mail all’indirizzo segreteria@concadoromonreale.it per ottenere i documenti utili per l’iscrizione.