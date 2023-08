Calcio, un mese fa la conclusione del Torneo dei Quartieri: i ringraziamenti dell’organizzazione

Tarallo: “Stiamo già lavorando all’edizione 2024. Ci saranno tante novità”

MONREALE, 31 agosto – Appena un mese fa il San Martino delle Scale si laureava campione di Monreale per l’edizione 2023 del Torneo dei Quartieri e delle Frazioni di Monreale.

Una finale incredibile nella quale le due squadre hanno dato spettacolo soprattutto nei tempi supplementari, poi decisa ai rigori cpn la vittoria del San Martino ai danni del San Vito.

La manifestazione ormai è per Monreale l’evento calcistico più atteso dell’anno. “Ad un mese esatto dalla fine – dice Alessio Tarallo, presidente dell’associazione – voglio ringraziare tutti gli addetti ai lavori, la redazione di Monreale News con il suo direttore Enzo Ganci, e i telecronisti Silvio Cancemi e Gabriele Rispetta che si sono messi a disposizione della manifestazione, l’amministrazione comunale nelle persone del sindaco Alberto Arcidiacono e dell’infaticabile assessore allo Sport Letizia Sardisco che, soprattutto quest’anno, è stata fondamentale per la riuscita del torneo. Un grazie a Piero Ferreri e “Aspano” Segreto per la disponibilità dimostrata e il grande lavoro, Nonno Alfredo per il suo instancabile lavoro tra la gente.

Gli arbitri dell’ASC che hanno mostrato grande professionalità. I nostri sponsor che già hanno sposato il progetto anche per il prossimo anno, un grazie a tutti i miei collaboratori instancabili: tra tutti Sergio Casamento, Davide Sorrentino, Valentino Mirto e Massimo Giammona.

Siamo orgogliosi – dice ancora Tarallo – di quanto creato. Abbiamo fatto rinascere il calcio a Monreale, abbiamo riappassionato un intera popolazione e soprattutto abbiamo riportato le famiglie al campo Cpnca d’Oro e abbiamo riavvicinato i giovani al mondo dello sport e del calcio.

Naturalmente c’è da migliorare e lo faremo anno dopo anno come ho detto nella prima conferenza stampa dell’edizione 2022. Monreale merita e vuole questo torneo e noi cercheremo di dare alla gente di Monreale quello che desidera. Stiamo già preparando la prossima edizione e già vi possiamo dire che ci saranno tantissime novità”.