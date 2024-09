Calcio, la Conca d’Oro si presenta alla città: lunedì sera amichevole con la rappresentativa degli ingegneri

I ragazzi di mister Maggio prenderanno parte al campionato di Seconda Categoria

MONREALE, 21 settembre - La società rossoblu chiama a raccolta tifosi ed appassionati di calcio in occasione dell’amichevole che si terrà lunedì 23 settembre, alle ore 21, al campo sportivo Conca d’Oro, per presentare il nuovo roster che quest’anno sarà impegnato nel campionato dilettantistico di Seconda Categoria.



Nel “monday night”, i ragazzi di mister Sergio Maggio affronteranno sul nuovo sintetico di Monreale il team dell’Ordine degli Ingegneri di Palermo, di cui fa parte anche il primo cittadino, l’ingegnere, per l’appunto, Alberto Arcidiacono.

Sarà una serata all’insegna del vero spirito sportivo, volta oltretutto a presentare formalmente, all’intera città di Monreale, la nuova rosa, frutto dell’importante lavoro svolto in questi ultimi mesi, da tutto lo staff della Società, ovvero dal presidente Piero Ferreri, dai dirigenti della scuola calcio Lorenzo Federico e Filippo Gullo, fino allo staff dirigenziale della prima squadra, mediante il contributo del vicepresidente nonché responsabile della prima squadra Fabrizio Reres, del general manager Giovanni Lucchese e dei dirigenti accompagnatori Salvatore Gandolfo e Girolamo Vittorino.

La struttura dirigenziale, ha visto inoltre l’ingresso di nuovi profili, come Domenico Prestifilippo in qualità di team manager e responsabile dell’ufficio stampa e di Paolo Lombardo, social media manager - affiancato a Filippo Gullo, già responsabile social della società- a supporto di un progetto ambizioso che la società Conca d’Oro intende avviare da qui ai prossimo anni: “L’obiettivo - afferma Reres - è quello di portare il calcio monrealese ad alti livelli. È necessario quindi partire stabilendo un legame forte con la città, con l’auspicio di poter apprezzare il calore dei nostri tifosi per sostenere l’intero campionato. Noi - in conclusione - ce la metteremo tutta per portare ogni settimana il risultato a casa, sperando di creare grande entusiasmo attorno a questa piazza”.