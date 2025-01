Calcio: Seconda Categoria. Per la Conca d’Oro “vendemmia” fuori stagione contro lo Sciara

Alla ripresa del campionato i monrealesi dilagano e vincono per 9-0

MONREALE, 11 gennaio – Conca d’Oro a valanga, questo pomeriggio, in occasione della 12a giornata di campionato, contro Sciara, con i rossoblù in grado di mettere le cose in chiaro già nei primi minuti di gara, vincendo per 9-0 ed assaporando per la prima volta il gusto della vittoria in questo nuovo anno.

Sono bastati, infatti, appena 3’ alla Conca D’Oro per sbloccare la partita. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ad insaccare la palla in rete, ci ha pensato la prima volta Sucameli. Da qui, sono state diverse le azioni create dai ragazzi rossoblù, padroni del pallino del gioco, peró non concretizzate, inizialmente. L’inerzia del match, porta comunque al raddoppio i monrealesi al 25’, con una botta imparabile di Ciccio Arena.

La squadra ospite, ha l’opportunità di accorciare le distanze, dopo appena due giri di orologio, con un’uscita scomposta di Lepre su un giocatore avversario. La possibilità, verrà vanificata dal capitano stesso dello Sciara, Giuseppe Bondi che, dal dischetto, trova l’estremo difensore preparato e pronto a trattenere la sfera tra i proprio guantoni. La danza della Conca D’Oro, prosegue presso il sintetico delle mura amiche proponendo azioni offensive, limitate peró dall’ottimo portiere giallorosso classe 2005, Davide Pace, il cui nulla, peró puó fare contro Manno, prima al minuto 39, e successivamente, al 46’, autore delle reti del 3 e del 4 a 0.

Alla ripresa, il gioco viene gestito sempre dai padroni di casa, con molta facilità. Al 70’, il parziale cambia ancora a seguito di un contatto irregolare su Ivan La Spisa all’interno dell’areq di rigore. Da qui, il tabellino del match è andato in tilt, nel giro 5’. Prima con Gulì dagli 11 metri e poi rispettivamente con Guida, Sucameli ed ancora Gulì, per la rete dell’8 a 0. Ma non è tutto. Quando il cronometro segna il minuto 37, a mettere la ciliegina sulla torta, è Ivan La Spisa, che porta a 9 il numero di gol fatti in totale, in questa 12a giornata di campionato. A fermare la foga dei rossoblù, solo il triplice fischio.