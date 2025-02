Calcio: Seconda Categoria. Bottino pieno dentro il bagaglio a mano: la Conca d’Oro espugna il “The Bridge Lampedusa”

Il risultato finale è di 0-3: decidono le reti di Manno e La Spisa nel primo tempo. Nella ripresa la chiude Ciccio Arena

MONREALE, 2 febbraio – Analogamente a Sicilia Football Club e a Città di Isola delle Femmine, questo pomeriggio, anche i rossoblù sono riusciti ad espugnare la fortezza isolana, battendo l’Academy Lampedusa per 3-0.

Così facendo i monrealesi guadagnano tre punti preziosissimi per la classifica, che salgono a quota 30, in terza posizione e con una partita ancora da recuperare. Nonostante le considerazioni del caso, le quali implicavano di riconoscere in questa trasferta diversi scenari proibitivi, i ragazzi di Sergio Maggio, hanno dimostrato la propria superiorità. Gli equilibri, vengono alterati già al minuto 7 quando, un errore a centrocampo dei lampedusani, costa il vantaggio dei monrealesi.

A commetterlo, il capitano isolano Bellanova, con una svirgolata sulla sfera nell’intento di compiere un retropassaggio al portiere, beffato in velocità da Manno che, con una prateria davanti, a tu per tu con l’estremo difensore, insacca la palla in rete: 0 a 1. La pratica “Lampedusa” viene gestita nel migliore dei modi dai normanni, tanto da aumentare le distanze dopo 4 giri di orologio.

A farlo, ci pensa stavolta Ivan La Spisa, direttamente da casa sua. Il centrocampista, intercetta la palla in prossimità della metà campo e, una volta smarcatosi, prova una botta col sinistro individuando lo specchio, oltre che la rete dello 0 a 2. Per blindare il bottino pieno, è stato necessario attendere il 69’ del match. Un tiro dentro l’area da posizione defilata, viene parato dall’estremo difensore Palmisano che non riesce a trattenere il pallone. Su ribattuta, Ciccio Arena firmerà il gol dello 0 a 3 un secondo dopo, con una palla alta e morbida, ponendo fine ai giochi una volta per tutte.

Un risultato, questo maturato oggi pomeriggio, che aiuterà senz’altro la Conca d’Oro a sostenere, in occasione del turno settimanale di mercoledì 5, il recupero contro lo Sferracavallo, terzo test importante di questo blocco di appuntamenti di fuoco.