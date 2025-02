Calcio: Seconda Categoria. Lo Sferracavallo si conferma bestia nera, la Conca d’Oro cade ancora al Lo Monaco

Pesante stop per i rossoblù che perdono per 3-1 il match di recupero

MONREALE, 5 febbraio - Lo Sferracavallo si conferma la bestia nera di questa stagione per la Conca d’Oro, grazie alla vittoria maturata questo pomeriggio al campo Franco Lo Monaco di Mondello, per 3-1, andando sopra di due reti già nel primo quarto d’ora di partita.

La squadra di casa, agonisticamente più cattiva dall’avvio del match, ha aumentato la prima distanza al 7’ con Chiappara, su ribattuta per effetto di una parata di Tafuri. Il raddoppio, è arrivato nei 5 giri d’orologio successivi, con il giocatore rossoverde Giammona. I normanni, nonostante lo svantaggio, hanno dimostrato una reazione di orgoglio ed al 33’, sugli sviluppi di un calcio piazzato, hanno accorciato le distanze con Sucameli, con la rete del 2-1.

La strada, per la formazione ospite, sembra mettersi in discesa al minuto 37, a causa dell’espulsione di Troia, il quale, per protesta nei confronti dell’arbitro, ha collezionato il secondo cartellino giallo. Una superiorità numerica che ha concesso di fatto l’inerzia del match ai monrealesi ma che, al contempo, non ha permesso ai ragazzi di mister Maggio di pareggiare i conti, nonostante le diverse occasioni da rete.

A far rifiatare lo Sferracavallo, dopo minuti di assedio della squadra ospite, è di nuovo Chiappara che, che nei minuti di recupero, di contropiede e in anticipo su Tafuri, sulla trequarti, sigla la rete del 3-1, compromettendo gli obiettivi della Conca d’Oro per quanto concerne la prima posizione in classifica.