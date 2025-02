Calcio: Seconda Categoria. La Conca d’Oro cerca il riscatto contro la Sicilia Football Club

Un altro test importante: i ragazzi di mister Maggio affrontano la capolista. Fischio d’inizio alle 16:30

MONREALE, 7 febbraio - Mercoledì scorso la sconfitta contro lo Sferracavallo ha compromesso di fatto l’obiettivo principale del roster monrealese. Allo stesso tempo, in considerazione dei punti ancora in palio, c’è ancora un barlume di speranza a cui aggrapparsi: i playoff.

L’intento di capitan Vassallo e compagni, era quello di raccogliere il massimo dei punti all’interno del blocco di ferro previsto dal calendario. Se le vittorie contro Real Caccamo e Lampedusa avevano fatto gioire i normanni, la caduta al Franco Lo Monaco di Mondello, contro i rossoverdi, ha spento la certezza di poter guadagnare ancora la prima posizione, occupata dagli avversari di domani, ormai distanti 9 unità. Il Sicilia Football Club, difficilmente sbaglia. Su 15 gare disputate, ha collezionato ben 39 punti, con 12 vittorie e 3 pareggi.

Allo stato attuale, risulta dunque ancora imbattuta. In occasione del girone di andata, la Conca D’Oro stava per riuscire nell’intento di far crollare la corazzata di Tommaso Natale, ma rimase vittima di una beffa nei secondi finali del recupero che la costrinse a tornare a casa con un misero pareggio, dopo 90’ di dominio. Domani, sarà un match dal gusto di rivincita. E se la distanza con i palermitani è tanta, la formazione allenata da mister Maggio, in ottica generale, dovrà quantomeno cercare di arrivare al secondo posto, per poi rimescolare le carte in occasione dei playoff e giocare da una posizione privilegiata.

Nulla è perduto ma, per ovvie ragioni, sarà necessario cominciare ad ottenere il massimo del risultato, cominciando già da domani. Il fischio d’inizio è alle 16:30, arbitrerà il signor Riccardo Pio Ventimiglia della sezione di Palermo. Compatibilmente con le condizioni logistiche, sarà garantita la diretta streaming, accessibile mediante link condiviso sulla pagina Facebook della Conca d’Oro.