Torneo dei quartieri e delle frazioni di Monreale, ecco le date dell’edizione 2025

L’11 aprile il sorteggio, il via il 25 maggio, conclusione il 7 luglio

MONREALE, 14 febbraio – È partita la macchina organizzativa del torneo dei quartieri e delle frazioni di Monreale 2025 e già l’edizione nuova comincia a prendere forma.

L’organizzazione, con a capo Alessio Tarallo, ha già reso pubblico il nuovo regolamento. Rispetto agli scorsi anni sono state abolite le “eccezioni”: unici parametri per partecipare sono residenza attuale nel quartiere e/o frazione di residenza, con slot portiere libero, ma sempre residente nel comune e sue vecchie residenze a squadra. Tutte le rose verranno pubblicate un mese prima dell’inizio del torneo. Il via verrà dato il 25 maggio, la fine del torneo sarà il 7 luglio. I sorteggi dei gironi e dei calendari avverranno l’11 aprile.

“Quest’anno sarà un anno importante - dice il presidente Alessio Tarallo – perché siamo alla 4ª edizione e dobbiamo confermare quanto di buono fatto. Cn l’assessore allo Sport Salvo Giangreco siamo in grande sintonia e lui ci supporterà per tutta l’organizzazione e durante il torneo.

Nello stesso periodo si terrà anche la seconda edizione del torneo Young Edition che ha suscitato grande interessa nello scorso mese di dicembre. Siamo consapevoli di quanto ormai questo evento sia sentito e importante e cerchiamo di migliorarci anno dopo anno. A breve daremo tutte le informazioni più dettagliate.

Ringrazio tutti i presidenti e dirigenti delle squadre – prosegue Tarallo – per il lavoro che stanno facendo e un grazie va ai miei collaboratori, ai quali da quest’anno si aggiunge Marco Casamento, che già stanno lavorando per far sì che questa edizione sia sempre più bella. Invitiamo tutti quelli che vogliano giocare a contattare i responsabili di ogni squadra anche scrivendo sotto il link o contattando l’organizzazione”.